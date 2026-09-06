Barcelona aplastó 5-0 al Valencia y sigue firme en la cima de la liga española

FOTO: Lamine Yamal se lució con un doblete ante el Valencia.

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El Barcelona logró una contundente victoria de 5-0 ante el Valencia en un encuentro disputado como visitante, correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga de España, manteniendo así su posición de liderazgo con puntaje perfecto.

Los tantos que aseguraron la victoria del equipo dirigido por Hansi Flick fueron anotados por el joven español Lamine Yamal (quien marcó dos goles), Fermín López, Pedri y el brasileño Raphinha.

El primero en abrir el marcador fue Yamal, quien a los cinco minutos recibió un preciso pase de López y definió por encima del arquero rival con gran habilidad.

A los 22 minutos, López amplió la ventaja al recibir el balón dentro del área y, con una zurda precisa, logró anotar el segundo gol.

Al inicio del segundo tiempo, Raphinha comenzó a sellar el destino del encuentro al marcar solo frente al arco tras una rápida contra. Más tarde, Pedri anotó el cuarto tanto a los 34 minutos de la segunda mitad, culminando una buena jugada colectiva con un remate desde la puerta del área.

Finalmente, a seis minutos del final del partido, Yamal cerró la cuenta con un potente disparo dentro del área, luego de recibir una excelente asistencia de Dani Olmo.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene en la cima de LaLiga con un puntaje ideal, habiendo derrotado previamente a Elche (5-2), Athletic Bilbao (2-0) y Rayo Vallecano (5-2). En contraste, el Valencia se encuentra en una situación complicada, ocupando los últimos lugares de la tabla con solo un punto.

En la próxima jornada, el Barcelona se enfrentará al Levante, mientras que el Valencia visitará al Sevilla.