Ferrari sufre un duro golpe en Monza: Leclerc choca y Hamilton finaliza en el sexto lugar

MONZA, Italia (AP) — Ferrari llegó a su gran premio local con gran confianza y mejoras en su monoplaza. Sin embargo, la carrera concluyó en lágrimas y desilusión.

Lewis Hamilton terminó el Gran Premio de Italia en un distante sexto puesto, a más de 20 segundos del líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, quien tuvo una destacada actuación desde el fondo de la parrilla, y así se desvanecieron sus esperanzas de título.

La situación fue aún más crítica para Charles Leclerc, cuya carrera se vio truncada en menos de cinco minutos tras un fuerte choque.

Leclerc perdió el control de su auto al salir de Parabolica al final de la segunda vuelta y se impactó contra las barreras a alta velocidad. Tras el accidente, se bajó de su vehículo y se sentó cerca de la pista, visiblemente afectado.

Los seguidores del equipo, vestidos de rojo, compartían su desconsuelo, con muchos de ellos en lágrimas.

"Es muy frustrante, pero así son las cosas ahora. No puedo cambiar el resultado", expresó Leclerc, quien reconoció que el auto se sentía "un poco raro".

"Creo que de la vuelta 1 a la vuelta 2 noté una pequeña diferencia en la entrega de potencia. Lo revisaremos, pero no quiero hacer comentarios antes de analizar los datos y confirmarlo al 100%", añadió.

Leclerc también mencionó haber experimentado un pequeño problema de visión en su ojo derecho inmediatamente después del choque, aunque aseguró que se sentía bien, salvo por "un poco de dolor aquí y allá". Aún así, se someterá a más revisiones en las próximas 24 horas para asegurarse de que está apto para competir en el próximo Gran Premio de España.

"Debería ser así, pero más vale prevenir que lamentar", enfatizó el piloto.

La carrera también generó preguntas sobre la relación entre Leclerc y Hamilton, tras un tenso duelo que provocó que Hamilton se saliera de la pista en la segunda curva, cayendo del cuarto al décimo lugar.

"No sé realmente quién está imponiendo esa narrativa de que estamos uno contra el otro", comentó Leclerc. "Aquí, sí es cierto que nos pasamos. Creo que Lewis en la curva uno, y luego en la curva dos intenté hacer la curva lo más cerrada posible, pero no fue suficiente, y hacer eso aquí no está bien."

"Nunca es lo que quieres entre dos autos del mismo equipo", agregó.

Hamilton, por su parte, calificó su actuación de "devastadora". El siete veces campeón había llegado a Monza tras conseguir ocho resultados consecutivos entre los cinco primeros y después de haber logrado su primera victoria con Ferrari en junio, lo que lo había reinsertado en la lucha por el título.

El piloto británico comenzó la carrera a 59 puntos de Antonelli y, tras finalizar el fin de semana, se encuentra a 76 puntos del líder.

"Un poco devastador, es duro de digerir; perdí muchos puntos y, al final, no pude mantener detrás a un motor Mercedes", lamentó Hamilton.