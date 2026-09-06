FOTO: Spider-Man: Brand New Day se mantiene en el No. 1 durante seis semanas y marca el fin de un gran verano en Hollywood

NUEVA YORK — La película "Spider-Man: Brand New Day" ha logrado mantenerse en la cima de las recaudaciones en los cines durante seis semanas consecutivas, convirtiéndose en la segunda película de esta década en alcanzar tal hazaña. Desde su estreno a finales de julio, esta producción de superhéroes de Sony ha dominado la taquilla, superando a otras películas y estableciendo un récord notable.

Durante el último fin de semana, "Brand New Day" recaudó aproximadamente 18 millones de dólares, según estimaciones de la compañía, lo que contribuyó a su impresionante total de 2,4 mil millones de dólares en ingresos globales. Para el fin de semana festivo de cuatro días, Sony proyecta que la película alcanzará los 23,3 millones de dólares.

En segundo lugar, "The Odyssey", de Universal Pictures, ha permanecido firme durante la racha de éxito de "Spider-Man", recaudando 13 millones de dólares en Estados Unidos. Esta épica dirigida por Christopher Nolan ha acumulado 1,63 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película desde "Avatar" en 2009 en superar la marca de 1.000 millones de dólares en ventas internacionales.

La combinación del éxito de "Spider-Man: Brand New Day" y "The Odyssey" ha permitido a Hollywood registrar su mejor verano desde antes de la pandemia de COVID-19. Hasta el 31 de agosto, la taquilla nacional totalizó 4,6 mil millones de dólares, marcando un incremento del 26,1% en comparación con el verano de 2025 y quedando apenas por debajo del récord de 2013.

Las proyecciones indican que, con la inclusión del fin de semana del Día del Trabajo, el verano concluirá con un total de 4,759 mil millones de dólares, superando levemente el récord de 4,758 mil millones de 2013, aunque este último período abarcó 130 días en comparación con los 123 días de 2013.

A pesar de estos números alentadores, algunos analistas señalan que, al considerar la inflación y el aumento en el precio de las entradas, el verano de Hollywood no ha sido tan sobresaliente históricamente. La asistencia a las salas de cine aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que resalta los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica en un entorno donde el streaming y los conflictos laborales han impactado el mercado.

El fin de semana del Día del Trabajo suele ser un período tranquilo en las salas de cine, y los estrenos recientes como "By Any Means" de Paramount y "Onslaught" de A24 no lograron captar la atención del público. "Coyote vs. Acme", una película que combina acción real y animación de Looney Tunes, se destacó al disminuir solo un 29% en su segundo fin de semana, recaudando 11,3 millones de dólares.

En cuanto a "By Any Means", un thriller de acción ambientado en la década de 1960, debutó con 7,4 millones de dólares, mientras que "Onslaught" fracasó con 1,9 millones en 1.918 pantallas. La película de A24, dirigida por Adam Wingard, tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, pero recibió críticas mixtas que impactaron su desempeño.

Por su parte, "Buddy", una comedia de bajo presupuesto, ha sorprendido al convertirse en un éxito inesperado, recaudando 5,7 millones de dólares en su segundo fin de semana, lo que eleva su total a 14,3 millones de dólares.

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

1. "Spider-Man: Brand New Day", 18 millones de dólares.

2. "The Odyssey", 13 millones de dólares.

3. "Coyote vs. Acme", 11,3 millones de dólares.

4. "By Any Means", 7,4 millones de dólares.

5. "Insidious: Out of the Further", 6,5 millones de dólares.

6. "Cars" (20º aniversario): 6,1 millones de dólares.

7. "Buddy", 5,7 millones de dólares.

8. "PAW Patrol: The Dino Movie", 3,3 millones de dólares.

9. "The End of Oak Street", 2,9 millones de dólares.

10. "The Dog Stars", 2,7 millones de dólares.