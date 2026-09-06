Habilitaron el Camino de las Altas Cumbres: piden circular con precaución
La interrupción vehicular se produjo durante la mañana de este domingo debido a las condiciones meteorológicas. En el cerro Champaquí y otros sectores altos serranos nevó.
06/09/2026 | 14:31Redacción Cadena 3
FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)
FOTO: El frío extremo golpea a las Altas Cumbres.
FOTO: El frío extremo golpea a las Altas Cumbres.
El Camino de las Altas Cumbres fue habilitado a las 14.30 de este domingo, luego de permanecer con un corte total durante varias horas debido a la presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada.
Las bajas temperaturas y las precipitaciones afectan especialmente a los sectores más elevados de las sierras de Córdoba.
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??Camino de las Altas Cumbres ?Habilitado.— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 6, 2026
??Circular con precaución por llovizna y niebla desde el km 10 al km 54. Visibilidad reducida ? pic.twitter.com/rMS4J7mbBs
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La Policía Caminera solicitó circular con precaución por la ruta, especialmente del kilómetro 10 al 54, por la permanencia de llovizna y niebla.
En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras se registraron nevadas este fin de semana, en un domingo que se ve atravesado por las condiciones invernales en Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en el Camino de las Altas Cumbres? El camino permanece con corte total debido a aguanieve y hielo en la calzada.
¿Quiénes se ven afectados por esta situación? Los sectores más elevados de las sierras de Córdoba son los más afectados.
¿Cuándo se registraron nevadas? Las nevadas se registraron este fin de semana.
¿Dónde se encuentran las nevadas? En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras.
¿Por qué se produce el corte en el camino? Debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones que han generado condiciones invernales.