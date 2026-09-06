Habilitaron el Camino de las Altas Cumbres: piden circular con precaución

FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)

El Camino de las Altas Cumbres fue habilitado a las 14.30 de este domingo, luego de permanecer con un corte total durante varias horas debido a la presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada.

Las bajas temperaturas y las precipitaciones afectan especialmente a los sectores más elevados de las sierras de Córdoba.

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??Camino de las Altas Cumbres ?Habilitado.

??Circular con precaución por llovizna y niebla desde el km 10 al km 54. Visibilidad reducida ? pic.twitter.com/rMS4J7mbBs — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 6, 2026

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La Policía Caminera solicitó circular con precaución por la ruta, especialmente del kilómetro 10 al 54, por la permanencia de llovizna y niebla.

En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras se registraron nevadas este fin de semana, en un domingo que se ve atravesado por las condiciones invernales en Córdoba.