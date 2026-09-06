Para la historia: Kimi Antonelli largó último y ganó el GP de Italia en una carrera memorable

MONZA, Italia — El piloto Kimi Antonelli dio un paso significativo hacia el récord de ser el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 al obtener una memorable victoria en su Gran Premio local este domingo.

Antonelli comenzó la carrera desde el 19° puesto, pero en menos de 17 vueltas logró posicionarse en la primera posición. El resto del evento se convirtió en una intensa lucha con George Russell, su compañero de equipo y rival por el título, por el liderato. Antonelli lo superó por última vez a solo tres vueltas del final, convirtiéndose así en el primer italiano en ganar en Monza en seis décadas.

"Dios mío... Se siente como un sueño", expresó Antonelli por la radio del equipo tras cruzar la línea de meta.

‘Increíble, increíble’

Más tarde, el piloto afirmó: "Yo no me lo esperaba. Increíble, increíble. Estoy tan feliz... No me habría imaginado estar aquí hoy, pero lo logramos y estoy realmente, realmente feliz".

Con esta victoria, Antonelli se unió a la lista de los pocos pilotos que han logrado remontar desde tan atrás, siendo esta la segunda remontada más lejana en la historia de la F1. El récord pertenece a John Watson, quien ganó en Long Beach en 1983 saliendo desde el 22° lugar.

El triunfo de Antonelli trajo alegría a los aficionados, quienes lamentaban el accidente de Charles Leclerc de Ferrari, que tuvo lugar temprano en la carrera. En el otro auto de Ferrari, Lewis Hamilton finalizó en la sexta posición.

Esta victoria marcó la séptima de Antonelli en la temporada y amplió su ventaja en la clasificación general a 66 puntos sobre Russell. A pesar de que Russell partía en segunda posición, esperaba reducir la diferencia en la lucha por el título, ya que su compañero enfrentaba una penalización en la parrilla por un cambio en la unidad de potencia de su vehículo.

"Kimi tiene el control y se merece tener el control", comentó Russell sobre la competencia por el campeonato. "Yo, en lo personal, ni siquiera estoy pensando en una lucha, ni en una remontada, ni en nada. Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser excepcionalmente difícil superar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que es lo que es".

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Aficionados entre lágrimas

Russell comenzó el Gran Premio en segundo lugar y rápidamente superó al sorprendente poleman Pierre Gasly. Sin embargo, la carrera fue interrumpida con bandera roja tras el accidente de Leclerc, quien se salió de la pista a gran velocidad. Los seguidores de Ferrari, vestidos de rojo, mostraron su tristeza, con muchos de ellos en lágrimas.

Para ese momento, Antonelli ya había escalado hasta el 12° puesto y empezó a creer en la posibilidad de la victoria. Al reanudarse la carrera, continuó avanzando hasta que solo Russell se interponía entre él y la victoria.

Pelea abierta

El equipo de Mercedes aconsejó a ambos pilotos que se separaran de Verstappen antes de pelear por la victoria. Antonelli entró a boxes durante un auto de seguridad virtual en la vuelta 29, mientras que Russell permaneció en pista. Al salir, Antonelli se ubicó en la sexta posición y comenzó a recortar la distancia con Russell.

"Para ser honesto, pensé que los dos nos íbamos a quedar afuera", admitió Russell. "Me sorprendió verlo entrar a boxes. Al final fue una apuesta en ambos sentidos. En ese momento, el equipo no habría sabido qué estrategia era mejor; tenía sentido dividir los autos. Al final, Kimi tuvo un gran ritmo".

Aunque pareció que Antonelli había puesto en peligro su victoria al salirse de la pista mientras intentaba adelantar a Russell en la vuelta 49, su velocidad le permitió cerrar la brecha y superarlo en la vuelta siguiente.