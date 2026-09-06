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Claudio Gugnali reflexiona sobre Messi y Colapinto: "Los sufrimientos de crecimiento lo hicieron mejor"

El exayudante de Alejandro Sabella destacó la fortaleza del capitán argentino y aseguró que las derrotas también fueron determinantes en su carrera.

06/09/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

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Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección argentina.

FOTO: Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella en la Selección argentina.

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Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El exayudante de Alejandro Sabella en la Selección argentina, Claudio Gugnali, compartió sus reflexiones sobre el presente de Lionel Messi y estableció un paralelismo entre las lágrimas del capitán y las que mostró Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia. "Viaja a 300 kilómetros por hora y con una ternura enorme. Son seres humanos", afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia, donde también subrayó que, a pesar de la nostalgia que puede generar su despedida, "el Messi futbolista sigue en otro lado".

Gugnali recordó el impacto de la derrota en la final del Mundial de Brasil 2014 y sostuvo que aquel revés fue fundamental para el crecimiento de Messi: "Son sufrimientos de crecimiento", explicó, al señalar que el jugador que perdió ante Alemania se fortaleció para enfrentar nuevos retos y, finalmente, conseguir los títulos que tanto anhelaba con la Selección.

En este contexto, destacó el trabajo realizado junto a Sabella para recuperar la confianza tanto del equipo como de Messi, en una etapa en la que el futbolista era fuertemente cuestionado por los hinchas. Gugnali también resaltó el liderazgo del capitán y rechazó la idea de que no fuera un referente en el plantel: "Entra al vestuario y ya provoca una admiración. Están todos mirándolo a él", comentó.

Además, recordó que los rivales también tenían su atención en el argentino, asegurando que su influencia iba mucho más allá de la cinta de capitán. Para Gugnali, esta capacidad de liderazgo fue crucial para entender la relevancia de Messi en la Selección durante tantos años.

Finalmente, Gugnali abordó el reto que enfrentará el seleccionado al jugar sin su máxima figura, sugiriendo que los futbolistas más jóvenes podrán asumir ese protagonismo: "Es un hermoso desafío, por amor propio, por demostrarle a Leo que sin él igual podemos y es una forma de honrarlo", afirmó. También recordó con admiración a Sabella, considerándolo uno de los mejores entrenadores que conoció, y lamentó que su ciclo en la Selección no pudiera extenderse más.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre Messi y Colapinto?
Claudio Gugnali, exayudante de Alejandro Sabella, compartió sus reflexiones.

¿Qué comparó Gugnali?
Estableció un paralelismo entre las lágrimas de Messi y las de Colapinto tras el Gran Premio de Italia.

¿Qué impacto tuvo la derrota de Messi en el Mundial 2014?
Gugnali considera que esa derrota fue un sufrimiento que contribuyó al crecimiento de Messi como jugador.

¿Cómo describe el liderazgo de Messi?
Gugnali afirma que Messi provoca admiración en el vestuario y que su influencia va más allá de ser capitán.

¿Qué opinó sobre el futuro del seleccionado sin Messi?
Gugnali ve el desafío como una oportunidad para que los jóvenes demuestren su capacidad y honren a Messi.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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