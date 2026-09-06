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Arsenal se afianza en la Premier, Augsburg brilla en Alemania y Reyna destaca en Francia

Arsenal superó a Chelsea 2-1 en la Premier, Augsburg se colocó líder en Alemania tras vencer 4-1 a Eintracht, y Reyna brilló con un gol en la victoria de Strasbourg sobre Troyes por 6-2.

06/09/2026 | 16:54Redacción Cadena 3

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Arsenal lidera la Premier, Augsburg asalta la cima en Alemania y Reyna brilla con gol en Francia

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Arsenal logró una importante remontada al vencer a Chelsea 2-1 en la Liga Premier, mientras que Manchester United dejó escapar un triunfo al empatar 2-2 en tiempo añadido contra Everton.

Augsburg se posicionó en la cima de la Bundesliga tras una contundente victoria 4-1 sobre Eintracht Frankfurt, y el mediocampista estadounidense Giovanni Reyna destacó al marcar en la goleada 6-2 de Strasbourg sobre Troyes en Francia.

Arsenal se mantiene firme en la Premier League

Con este triunfo, Arsenal se iguala con Manchester City en la parte alta de la tabla inglesa, tras superar la que fue su prueba más exigente en la defensa de su título. Martin Odegaard anotó el gol decisivo a los 50 minutos, luego de que Morgan Rogers abriera el marcador para Chelsea y Kai Havertz igualara en la primera mitad.

Este triunfo marca la tercera victoria consecutiva para Arsenal en la Liga Premier, mientras que Chelsea sufrió su primera derrota tras dos triunfos iniciales.

Por su parte, Manchester United, que solo ha conseguido una victoria en tres partidos de liga, vio cómo se le escapaba la victoria en el tiempo de descuento, cuando Ainsley Maitland-Niles, el nuevo fichaje, empató con un impresionante disparo de larga distancia.

Reyna se destaca en Francia

Giovanni Reyna logró su primer gol con Strasbourg en una aplastante victoria 6-2 sobre Troyes. El joven estadounidense, de 23 años, llegó al club procedente de Borussia Monchengladbach y se destacó en el partido, donde Sam Amo-Ameyaw también contribuyó con dos goles en la segunda mitad.

El encuentro comenzó con Troyes en ventaja gracias a un gol de Antoine Mille, pero Jacobo Ortega logró el empate antes del descanso. Rennes también se llevó una victoria, ganando 2-1 a Angers en su tercer partido de la temporada.

Augsburg líder en Alemania

Augsburg comenzó su partido con un gol en contra a los seis minutos, pero en la segunda mitad anotó cuatro goles sin respuesta, logrando una victoria 4-1 sobre Eintracht Frankfurt. Esta victoria coloca a Augsburg en la cima de la tabla por diferencia de goles, junto a Freiburg, Borussia Dortmund y Elversberg, que también han comenzado la temporada con dos victorias. En otro encuentro, Mainz goleó 5-0 a Hamburger como visitante.

Lectura rápida

¿Qué hizo Arsenal en la Premier League?
Arsenal remontó para vencer a Chelsea 2-1, manteniéndose en la lucha por el título.

¿Quién brilló en Francia?
Giovanni Reyna anotó su primer gol con Strasbourg en una victoria 6-2 sobre Troyes.

¿Cómo le fue a Augsburg en Alemania?
Augsburg ganó 4-1 a Eintracht Frankfurt, colocándose líder de la Bundesliga.

¿Qué pasó con Manchester United?
Manchester United empató 2-2 con Everton, dejando escapar un triunfo en el tiempo añadido.

¿Qué otros equipos ganaron en Alemania?
Freiburg, Borussia Dortmund y Elversberg también ganaron sus respectivos partidos, sumando dos victorias.

[Fuente: AP]

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