Autoras desafían a editoriales y agentes en la disputa por el acuerdo de Anthropic

Autoras que esperaban recibir su parte del acuerdo de Anthropic por 1.5 mil millones de dólares, denunciaron la llegada de correos electrónicos inesperados informándoles que otros estaban reclamando sus pagos.

El año pasado, Anthropic resolvió una demanda colectiva por derechos de autor, después de que un juez determinara que entrenar modelos de IA con material protegido es legal bajo la doctrina del uso justo, aunque la piratería de dicho material no lo es. El acuerdo recibió aprobación final en julio, permitiendo que los pagos comenzaran.

Según los términos del acuerdo, las autoras de casi 500,000 títulos recibirán $3,000 por cada obra pirateada. Si el libro sigue en impresión con una editorial tradicional, el dinero se dividirá 50-50 entre la autora y la editorial. Si el libro fue auto-publicado o si la editorial devolvió los derechos permitiendo que el libro dejara de estar disponible, entonces la autora debería recibir el pago completo.

Sin embargo, varias autoras han publicado en redes sociales que las editoriales parecen reclamar más de lo que les corresponde en algunos pagos. Por ejemplo, la autora de misterio y thriller April Henry expresó su indignación en Twitter, señalando que HarperCollins había reclamado uno de sus libros en el acuerdo de Anthropic que había revertido hace al menos 17 años.

En el popular blog Writers Beware, Victoria Strauss mencionó que ha recibido quejas de autoras que caen en dos categorías: una donde las editoriales buscan pagos por obras sobre las cuales ya no tienen un reclamo legítimo y otra donde buscan un pago completo cuando solo tienen derecho al 50%.

Strauss se mostró reacia a atribuir malas intenciones a lo que podría explicarse por un mal manejo de registros, y observó que algunas editoriales ya han reconocido este error y han solicitado a Anthropic que lo corrija.

De manera similar, la CEO de Authors Guild, Mary Rasenberger, declaró a The New York Times que no considera esto como un intento de las editoriales de aprovecharse de las autoras, sino más bien como el resultado predecible de un mal manejo de registros y un proceso de acuerdo confuso.

Strauss también reconoció que las quejas recibidas son solo un vistazo a un problema mucho más amplio. "El inusualmente alto número de reportes que he recibido en los últimos dos días, así como el hecho de que las autoras reportan los mismos errores una y otra vez, sugieren que no son los típicos fallos que uno esperaría de una operación de esta magnitud, sino algo mucho más extendido y sistémico", escribió.

Además de las editoriales, algunas agencias literarias también están reclamando un porcentaje de los pagos, lo cual sorprendió a Strauss, dado que "los agentes no son titulares de derechos en los libros que venden".

La autora Courtney Milan fue más directa en una publicación en Bluesky, afirmando que "aparentemente algunos agentes están tratando de reclamar porcentajes del acuerdo de Anthropic, y no creo que deban hacer esto, ¡basta ya!"

Milan y Authors Guild también compartieron más detalles sobre cómo las autoras pueden impugnar las asignaciones de pagos. Un tema complicado es cuándo se revirtieron los derechos de un libro específico. Para que una autora pueda hacer un reclamo del 100% sobre un libro, la reversión de derechos debe haber ocurrido antes del 10 de agosto de 2022, que es la fecha de descarga en el acuerdo.