Travis Kalanick y su nueva aventura: Atoms se lanza al negocio de los robotaxis

Travis Kalanick, conocido por ser el fundador de Uber, ha revelado que su empresa Atoms está lista para dar un gran paso en el sector de la movilidad autónoma. Tras una reciente ronda de financiación de 1.7 mil millones de dólares liderada por Andreessen Horowitz, Kalanick ha comenzado a compartir más detalles sobre los planes de su startup.

Según un artículo publicado en Financial Times, Atoms se está preparando para una expansión significativa, que incluye una serie de contrataciones y posibles adquisiciones, con el objetivo de convertirse en un jugador importante en la industria de los vehículos autónomos. Este movimiento se alinea con la visión de Kalanick de completar "negocios inconclusos" en el sector del transporte.

El informe también destaca que Atoms ha mantenido conversaciones con Uber sobre cómo la empresa de ridesharing podría integrar la tecnología de robotaxis de Atoms. Esta colaboración no es del todo sorprendente, ya que Uber ya ha invertido 100 millones de dólares en la startup, una cifra que ha sido confirmada previamente por TechCrunch.

Aunque los robotaxis no son el único enfoque de Atoms, este desarrollo representa un paso significativo hacia la realización de la visión de Kalanick. La adquisición de Pronto, una startup de minería autónoma dirigida por el exjefe de conducción autónoma de Uber, Anthony Levandowski, también sugiere que Atoms está buscando formas innovadoras de utilizar la tecnología de vehículos autónomos en diversas aplicaciones.

El futuro de Atoms parece prometedor, y con el respaldo financiero y estratégico necesario, Kalanick podría estar en camino de redefinir el transporte urbano tal como lo conocemos. Con una visión clara y un enfoque en la innovación, Atoms está posicionándose para ser un líder en la próxima era de la movilidad.