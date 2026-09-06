FOTO: Asalto a familia en Mar del Plata: un grupo armado sorprende al bajar de su camioneta

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados cuando descendía de su camioneta en la calle Carasa al 3200, en el barrio de Las Colinas de Peralta Ramos de Mar del Plata.

El episodio ocurrió durante la noche y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran el momento en que varios asaltantes interceptan a las víctimas de manera repentina.

En la filmación, correspondiente a las 20:32, se observa cómo los integrantes de la familia son abordados apenas bajan del vehículo gris. Entre ellos se encontraba un niño de pocos años, cuya presencia generó mayor preocupación entre los vecinos que presenciaron la situación y dieron aviso al 911.

La mujer, al bajarse del vehículo, agarra al niño y trata de tranquilizar a los delincuentes, mientras se metía en la casa.

De acuerdo con la información disponible, ninguna de las víctimas sufrió heridas físicas, aunque quedaron profundamente afectados por el violento episodio. Tras el asalto, el lugar permaneció bajo atención policial mientras se intentaba reconstruir la secuencia y determinar la identidad de los delincuentes que participaron del ataque.

La causa fue caratulada como "robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego" y quedó a cargo de la comisaría correspondiente a la jurisdicción.