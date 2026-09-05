Malvinas: Fraga advirtió que Trump busca estar en las islas por "interés propio"

FOTO: Rosendo Fraga explicó por qué una negociación no garantiza recuperar la soberanía de Malvinas.

El analista político e historiador, Rosendo Fraga, sostuvo que el escenario internacional en torno a Malvinas puede ofrecer una oportunidad para la Argentina, aunque advirtió que, a su juicio, Donald Trump busca ante todo una presencia estadounidense en las islas.

En diálogo con Cadena 3, señaló que el impacto político favorable del anuncio de Javier Milei podría desgastarse si transcurren los meses sin resultados.

El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y miembro del Consejo Directivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) analizó la situación tras la cadena nacional del Presidente del jueves 3 de septiembre.

El Gobierno británico respondió al discurso con una ratificación de su respaldo a los isleños y a los proyectos petroleros en la zona. A la vez, expresó su intención de fortalecer la relación diplomática con la Argentina, según informó Sky News.

Fraga calificó lo ocurrido como "un hecho importante", cuyas consecuencias deberán evaluarse con el paso del tiempo. En su interpretación, confluyen dos factores: un cambio en la agenda estadounidense bajo la conducción de Trump y el componente electoral de la política argentina.

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Consultado sobre si el anuncio resulta más beneficioso que costoso para Milei, respondió: "Hasta ahora es beneficioso". Sin embargo, aclaró que esa valoración puede modificarse: "Si empiezan a pasar los meses, esto puede dejar de ser beneficioso".

Para explicar ese riesgo, diferenció los tiempos de la diplomacia de las exigencias de la política. Planteó que una negociación puede seguir abierta durante un año sin avances significativos y conservar valor desde el punto de vista diplomático. En cambio, la falta de resultados concretos puede generar frustración en el plano político.

"La política necesita hechos, reacciona a la coyuntura", afirmó. Por eso, consideró que un proceso prolongado, aunque mantenga instancias de diálogo, podría terminar siendo “una decepción” política.

Al abordar el vínculo entre Buenos Aires y Washington, el analista puso el foco en las prioridades de la administración estadounidense. "Estados Unidos mira sus propios intereses ante todo", sostuvo.

Desde esa perspectiva, interpretó que el propósito central de Trump sería lograr una presencia propia en Malvinas. Una eventual participación argentina, explicó, podría surgir como resultado de esa estrategia: "Argentina en Malvinas puede ser una consecuencia de la estrategia de Trump para estar en Malvinas".

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Fraga vinculó esa hipótesis con el interés geopolítico que atribuye a Washington en el control de pasos interoceánicos. Mencionó las rutas asociadas a Groenlandia, el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes. Según su análisis, un eventual uso estadounidense de la base británica en Malvinas facilitaría el control del acceso austral.

En ese contexto, consideró que la Argentina tendría una posibilidad de negociar algún grado de presencia o participación. "Esta situación le da a la Argentina una chance, una posibilidad de jugar un papel, tratar de obtener una presencia en ese contexto general", expresó.

De todos modos, advirtió que esa posibilidad no equivale a una recuperación inmediata de la soberanía y la situó dentro de un eventual acuerdo cuyos alcances deberían negociarse.

"No es que Argentina de un día para otro va a tener la soberanía en Malvinas", afirmó. "Podemos tener una participación dentro de ese acuerdo", agregó.

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Entrevista de Guillermo López.