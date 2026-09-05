Racing busca romper la racha negativa ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Racing se enfrentará este domingo a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, donde buscará desesperadamente un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.

El encuentro, que se iniciará a las 21:30, se desarrollará en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el "Cilindro de Avellaneda". La cobertura del evento estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro designado para el partido es Pablo Echavarría, con José Carreras a cargo del VAR.

Racing llega a este duelo en una situación muy complicada, habiendo acumulado seis partidos sin ganar en el Torneo Clausura, posicionándose en el decimocuarto lugar de la Zona B con apenas cinco puntos. Este bajo rendimiento lo coloca solo por encima de Aldosivi, el único equipo que no ha logrado victorias en lo que va del año en la Primera División del Fútbol Argentino.

Este desalentador presente ha llevado a Racing a caer al vigésimo segundo puesto en la tabla anual, lo que hace que sus chances de clasificar a competiciones internacionales para el próximo año se vean seriamente comprometidas.

La única esperanza para la "Academia" es lograr una recuperación milagrosa en el Torneo Clausura y aspirar al título, o bien, conseguir la gloria en la Copa Argentina, donde actualmente se encuentra en los cuartos de final.

Por su parte, Atlético Tucumán ha tenido un inicio aceptable en este Torneo Clausura, acumulando 10 puntos y ocupando el octavo puesto, lo que lo clasificaría a los playoffs. Sin embargo, un resultado negativo podría complicar su situación.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tisuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.