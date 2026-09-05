Córdoba recibió 5.883 pedidos de paradero en 2025: Quinteros explicó cómo es el trabajo policial

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que la Policía provincial recibió 5.883 pedidos judiciales de paradero durante 2025, de los cuales 1.667 correspondieron a la protección de personas cuya ubicación se desconocía. Sostuvo que estos procedimientos demandan recursos de investigación y que la fuerza debe actuar ante cada requerimiento de la Justicia.

Sus declaraciones se produjeron tras el hallazgo a salvo de Mariano Martínez, el joven de 21 años de La Plata que era buscado por su familia y fue localizado en La Calera. El caso abrió una discusión sobre el despliegue policial que generan las búsquedas, incluso cuando una persona adulta se aleja por voluntad propia.

"La Policía de Córdoba tiene que actuar en consecuencia porque siempre es auxiliar de la Justicia y no puede hacer caso omiso a un oficio judicial", sostuvo Quinteros en diálogo con Cadena 3.

El funcionario no precisó un costo en pesos de los operativos ni anunció sanciones o cobros para quienes son encontrados después de haberse ido por decisión propia. Su explicación se concentró en el volumen de solicitudes y en el trabajo que implica responderlas.

Quinteros aclaró que los 5.883 pedidos de paradero no corresponden exclusivamente a personas reportadas como extraviadas. También incluyen requerimientos judiciales para localizar, por ejemplo, a alguien que debe comparecer como testigo o a una persona que incumple el pago de una cuota alimentaria.

Dentro de ese total, las 1.667 solicitudes por protección de personas representaron un promedio de entre cuatro y cinco por día. El 48% correspondió a menores de edad y, dentro de ese grupo, el ministro ubicó entre el 43% y el 44% la proporción de mujeres. Señaló que las búsquedas de niñas y adolescentes constituyen una prioridad por su vulnerabilidad.

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Sobre los recursos utilizados, explicó que habitualmente intervienen las brigadas de investigación. Aclaró que la Policía cuenta con distintas dependencias y que estos procedimientos no implican que toda la fuerza abandone sus otras funciones.

En el caso de Martínez, participaron la brigada del distrito correspondiente, personal del 911 y efectivos que acudieron a verificar las distintas pistas. Según detalló, se recibieron más de 20 llamadas de personas que afirmaban haberlo visto.

En ocasiones, los avisos señalaban lugares muy distantes entre sí y resultaban contradictorios. Sin embargo, explicó que cada uno debía ser comprobado: "No podemos descartar ninguna de las hipótesis que se van planteando".

El llamado que permitió localizar al joven advirtió sobre su presencia en La Calera. Según relató Quinteros, la Policía revisó imágenes de cámaras de seguridad y envió una comisión del Comando de Acción Preventiva (CAP), que lo identificó en la vía pública. Martínez exhibió su documento y posteriormente fue trasladado a la Jefatura de Policía para recibir asistencia médica.

El ministro indicó que el requerimiento había sido emitido por la Fiscalía de Ensenada y remitido a las 24 jurisdicciones del país. Lo describió como un pedido de paradero simple y lo diferenció de las búsquedas en las que se presume la existencia de un delito.

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Sobre el estado del joven, precisó que no presentaba lesiones visibles y que debía ser evaluado tanto en su salud física como psíquica. Según el funcionario, había llegado a Córdoba por voluntad propia.

Quinteros también planteó que una salida voluntaria no permite descartar que posteriormente ocurra un accidente u otra situación de riesgo. Sostuvo que, si eso sucediera, se cuestionaría a la Policía por no haber realizado la búsqueda.

Finalmente, apeló a la responsabilidad y al diálogo familiar. Contó que reciben pedidos por adolescentes que no regresan a la hora prevista y luego son encontrados en la casa de un amigo, sin haber avisado o con el teléfono sin batería.

"Los buscamos igual. Por eso también hay que apelar a la responsabilidad. Hay que hablar mucho con los chicos, con los adolescentes", concluyó.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.