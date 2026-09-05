En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

La fiscalía investiga a empleados de Alderetes por una red de robo de combustibles

Según la investigación, los acusados desviaban camiones recolectores durante el servicio, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.

05/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La fiscalía investiga una red de empleados municipales

FOTO: La fiscalía investiga una red de empleados municipales

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La fiscalía investiga a empleados de Alderetes por una red de robo de combustibles

    Panorama Federal

    Episodios

La fiscal Mariana Riva de Neira investiga una posible red de empleados del municipio de Alderetes dedicada al robo de combustibles. Siete personas enfrentan acusaciones de peculado.

Según la investigación, los acusados desviaban camiones recolectores durante el servicio, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.

La fiscalía busca determinar si esta maniobra se ha extendido durante más tiempo y si hay otros involucrados.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué investiga la fiscal? La fiscal Mariana Riva de Neira investiga una posible red de empleados del municipio de Alderetes dedicada al robo de combustibles.

¿Quiénes están involucrados? Siete personas enfrentan acusaciones de peculado.

¿Cómo operaban los acusados? Los acusados desviaban camiones recolectores, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.

¿Qué busca la fiscalía? La fiscalía busca determinar si la maniobra se ha extendido durante más tiempo y si hay otros involucrados.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf