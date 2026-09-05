La fiscalía investiga a empleados de Alderetes por una red de robo de combustibles
Según la investigación, los acusados desviaban camiones recolectores durante el servicio, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.
05/09/2026 | 11:39Redacción Cadena 3
FOTO: La fiscalía investiga una red de empleados municipales
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Panorama Federal
La fiscal Mariana Riva de Neira investiga una posible red de empleados del municipio de Alderetes dedicada al robo de combustibles. Siete personas enfrentan acusaciones de peculado.
Según la investigación, los acusados desviaban camiones recolectores durante el servicio, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.
La fiscalía busca determinar si esta maniobra se ha extendido durante más tiempo y si hay otros involucrados.
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué investiga la fiscal? La fiscal Mariana Riva de Neira investiga una posible red de empleados del municipio de Alderetes dedicada al robo de combustibles.
¿Quiénes están involucrados? Siete personas enfrentan acusaciones de peculado.
¿Cómo operaban los acusados? Los acusados desviaban camiones recolectores, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.
¿Qué busca la fiscalía? La fiscalía busca determinar si la maniobra se ha extendido durante más tiempo y si hay otros involucrados.