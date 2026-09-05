La fiscalía investiga a empleados de Alderetes por una red de robo de combustibles

FOTO: La fiscalía investiga una red de empleados municipales

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La fiscal Mariana Riva de Neira investiga una posible red de empleados del municipio de Alderetes dedicada al robo de combustibles. Siete personas enfrentan acusaciones de peculado.

Según la investigación, los acusados desviaban camiones recolectores durante el servicio, extraían combustibles de los tanques y los cargaban en bidones.

La fiscalía busca determinar si esta maniobra se ha extendido durante más tiempo y si hay otros involucrados.

Informe de Rosalía Cazorla.