Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 49%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que pueden alcanzar los 6 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con un clima ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas agradables. El domingo 6 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 13°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 3° y 15°, también con cielo despejado. Para el martes 8 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 19°, manteniendo las condiciones de cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 22°, continuando con el buen clima.