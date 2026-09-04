Moria Casán revela cómo superó el abuso familiar y su relación con Susana Giménez

FOTO: Moria Casán: la forma en que se \"cobró\" el abuso de su abuelo, hasta su vínculo con Susana Giménez.

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- Moria Casán expresó que ha estado en relaciones, tanto sexuales como afectivas, con varios hombres como una manera de "cobrar el abuso" que sufrió de su abuelo. Además, se refirió a su relación con Susana Giménez, deseando que la tensión entre ambas se disuelva.

La diva comentó: "Quizás siempre fui una mujer muy gozadora por una cuestión de haberme cobrado el abuso de mi abuelo. Nunca hice el análisis, pero siempre tuve la necesidad de tener un hombre con el cual gozar o con el que me pase algo porque le cobré algo a la persona que me abusó. Nunca apelé a la victimización, ni odié a los hombres o las mujeres. Me sublimé a través del goce".

Sobre su relación con Susana Giménez, recordó: "Ella me vino a ver a todas las obras, fui yo. No la invité nunca a mi programa. Quiero que esto termine". La One se refirió a la larga disputa que ha existido entre ambas, describiendo la situación como un enredo casi cómico.

En relación a su serie biográfica, que ha causado gran revuelo recientemente, destacó: "En mi vida fue todo muy mágico. La serie me impresiona porque mezcla sensaciones, sentimientos y emociones. La gente me acompañó desde que soy chica y saben que es una historia de lucha, con el amor de una madre y una hija".

Moria también habló de sus orígenes: "Mis padres siempre me acompañaron y son muy cancheros. Mi madre me tuvo muy tarde, lo que en esa época implicaba ser una solterona. Había mucho mandato, mi papá era músico y artista, a pesar de que hizo la carrera musical. Me hice cinéfila desde chica".

Refiriéndose a su embarazo, dijo: "Cuando quedé embarazada, me enteré en el instante, tal como lo muestran en la serie. Marco Antonio Caponi, quien interpreta a Mario Castiglione, tiene tal rango actoral y sensibilidad que, durante la representación, no hizo ningún gesto de calentura sexual, sino que fue como una ofrenda de ‘te estoy haciendo un hijo’".

La diva también destacó la importancia de su hija en su vida y carrera: "Las actrices son maravillosas, pero si no hubiera estado mi hija, no hubiera sido lo mismo porque constelación. Mi hija me hizo a mí mientras yo estoy viva. Me veo absolutamente yo cuando la veo, pero ella no me trata de imitar, ella me habita y le da su toque".

Finalmente, reflexionó sobre su elección de pareja: "El hombre que elegí para ser padre de mi hija, lo hice porque él iba para otra cosa conmigo, no estaba en el mundo Moria Casán, pero sí, me dijo que estaba enamorado de mí. Teníamos una competencia intelectual y nos enojábamos mucho, me combatía".