Trágico accidente en Ruta 2: un motociclista pierde la vida tras chocar con un camión
Un hombre de 36 años perdió la vida tras un accidente ocurrido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, cerca del Autódromo de La Plata.
FOTO: Trágico accidente en Ruta 2: un motociclista pierde la vida tras chocar con un camión
Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Un hombre de 36 años falleció este viernes tras chocar su moto contra un camión en la Ruta 2, en cercanías del Autódromo de La Plata.
Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, identificada como Javier Alberto Tejero, se encontraba circulando en una motocicleta Rouser 250 cuando, por motivos que se están investigando, colisionó con un camión Mercedes Benz, conducido por Juan José Vacinaletti, de 46 años.
Tejero sufrió heridas de gravedad y falleció en el acto, quedando su cuerpo en el asfalto junto a su vehículo.
Personal del Departamento Vial Samborombón llegó al lugar y confirmó el deceso del motociclista, mientras se aguardaba la llegada de peritos para realizar los análisis correspondientes.
En este marco, se detuvo el tránsito en la mano rápida y se habilitó la circulación por la banquina.
El balizamiento fue responsabilidad de AUBASA, que también trabaja en la investigación de las circunstancias del accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 50.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Ruta 2?
Un motociclista murió tras chocar contra un camión en la Ruta 2.
¿Quién es la víctima?
La víctima fue identificada como Javier Alberto Tejero, de 36 años.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el viernes 4 de septiembre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el choque?
El choque tuvo lugar en la Ruta 2, cerca del Autódromo de La Plata.
¿Qué acciones se tomaron tras el accidente?
Se interrumpió el tránsito y se habilitó la circulación en la banquina mientras se investiga el hecho.
[Fuente: Noticias Argentinas]