FOTO: Trágico accidente en Ruta 2: un motociclista pierde la vida tras chocar con un camión

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Un hombre de 36 años falleció este viernes tras chocar su moto contra un camión en la Ruta 2, en cercanías del Autódromo de La Plata.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, identificada como Javier Alberto Tejero, se encontraba circulando en una motocicleta Rouser 250 cuando, por motivos que se están investigando, colisionó con un camión Mercedes Benz, conducido por Juan José Vacinaletti, de 46 años.

Tejero sufrió heridas de gravedad y falleció en el acto, quedando su cuerpo en el asfalto junto a su vehículo.

Personal del Departamento Vial Samborombón llegó al lugar y confirmó el deceso del motociclista, mientras se aguardaba la llegada de peritos para realizar los análisis correspondientes.

En este marco, se detuvo el tránsito en la mano rápida y se habilitó la circulación por la banquina.

El balizamiento fue responsabilidad de AUBASA, que también trabaja en la investigación de las circunstancias del accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 50.