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Belgrano erró un penal en la última jugada y empató con Huracán en el “Gigante de Alberdi”

Fue 1-1 por la octava fecha de la Zona B. “Uvita” Fernández puso en ventaja al “Pirata”. Caicedo, de cabeza, niveló. Passerini desvió un disparo desde los 12 pasos en el final. Hace cuatro fechas que “La B” no gana.  

04/09/2026 | 21:07Redacción Cadena 3

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Lucas Passerini desperdició un penal en el cierre del encuentro.

FOTO: Lucas Passerini desperdició un penal en el cierre del encuentro.

Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

FOTO: Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

Los jugadores de Belgrano festejan el tanto de

FOTO: Los jugadores de Belgrano festejan el tanto de "Uvita" Fernández.

Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

FOTO: Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

FOTO: Belgrano y Huracán en Alberdi. Foto: Daniel Cáceres.

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¿Qué equipo juega este viernes en el Gigante de Alberdi? Belgrano recibe a Huracán en el Torneo Clausura.

¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.

¿A qué hora comienza el partido? El partido comienza a las 19 horas.

¿Qué canal transmitirá el partido? El partido será transmitido por ESPN Premium y Cadena 3.

¿Cómo llega Huracán al partido? Huracán llega necesitado, con un triunfo reciente pero con varias derrotas y empates que lo mantienen fuera de los puestos de clasificación.

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