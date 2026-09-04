Belgrano erró un penal en la última jugada y empató con Huracán en el “Gigante de Alberdi”

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¿Qué equipo juega este viernes en el Gigante de Alberdi? Belgrano recibe a Huracán en el Torneo Clausura.

¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.

¿A qué hora comienza el partido? El partido comienza a las 19 horas.

¿Qué canal transmitirá el partido? El partido será transmitido por ESPN Premium y Cadena 3.

¿Cómo llega Huracán al partido? Huracán llega necesitado, con un triunfo reciente pero con varias derrotas y empates que lo mantienen fuera de los puestos de clasificación.