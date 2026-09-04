La ONU aprueba un nuevo mapa que refleja con precisión el tamaño de África

La Asamblea General de las Naciones Unidas dio su apoyo el viernes a un nuevo mapa mundial que presenta de manera más precisa el tamaño de África. Esta decisión marca la culminación de una reciente campaña impulsada por países africanos y organizaciones activistas.

La resolución fue patrocinada por Togo y recibió el respaldo de numerosos miembros de la Unión Africana, siendo aprobada con un total de 164 votos a favor. La única nación que votó en contra fue Estados Unidos, mientras que Serbia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia y Ucrania se abstuvieron.

La votación exhorta a gobiernos e instituciones a adoptar la proyección Equal Earth, la cual, según expertos en geografía, presenta las ubicaciones geográficas con mayor precisión en comparación con el tradicional mapa de Mercator, que ha sido utilizado desde el siglo XVI. Este último distorsiona el tamaño de las masas terrestres, haciendo que Groenlandia y África aparezcan como si tuvieran dimensiones similares, cuando en realidad África es 14 veces más grande que Groenlandia en la proyección Equal Earth.

La resolución de la ONU no prohíbe el uso del mapa de Mercator, sino que fomenta la utilización de la proyección Equal Earth. En su informe, el organismo subrayó que "los mapas moldean nuestra comprensión del mundo". El ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, expresó antes de la votación: "Los mapas guían la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas".

La organización Africa No Filter, que ha sido clave en la promoción del nuevo mapa, celebró la decisión y afirmó: "Queremos ver mapas precisos en escuelas, libros de texto, redacciones, empresas y en las plataformas digitales que miles de millones de personas usan cada día".

Varios países han instado a la adopción del nuevo mapa. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, comentó en la red social X que "cambiar el mapa no transforma el mundo, pero corregir una representación que lo distorsiona es un acto de verdad".

El mapa de Mercator, diseñado por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para facilitar la navegación, distorsiona las masas terrestres al agrandar las regiones cercanas a los polos, como América del Norte y Groenlandia, mientras que minimiza el tamaño de África y América del Sur. Por otro lado, la proyección Equal Earth, creada en 2018, sigue la curvatura de la Tierra y muestra los continentes en sus proporciones reales.

Los geógrafos coinciden en que el mapa tradicional solo resulta útil para la navegación. Según Mark Monmonier, profesor de geografía de la Universidad de Syracuse, "fuera de esa aplicación de navegación tan limitada, no tiene sentido usarlo".