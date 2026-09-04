El FMI inyectará 7.000 millones de dólares en la economía de Bolivia, según su presidente

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este viernes que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue anunciado en agosto, facilitará la entrada de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales hacia la economía del país sudamericano.

"Ese acuerdo (...) significará cerca de 6.000 a 7.000 millones de dólares que entrarán a Bolivia para obras y desarrollo", declaró el mandatario durante su participación en el Foro Económico 2026, que se llevó a cabo en el departamento de Santa Cruz, organizado por empresarios y líderes locales.

El gobierno boliviano ha indicado que este programa sumará 5.000 millones de dólares a los 1.900 millones que ya se habían acordado con el FMI, los cuales provendrán del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras entidades.

Durante su intervención, Paz subrayó que su administración busca "ordenar la casa" a través de una serie de medidas económicas y destacó su intención de avanzar hacia una mayor independencia del Banco Central de Bolivia frente al poder político.

El presidente también hizo un llamado a los inversionistas para que recuperen la confianza en el país y reanuden sus inversiones.

El acuerdo entre La Paz y el FMI fue dado a conocer el 29 de agosto y se presenta como una solución a la reducción de las reservas internacionales, la escasez de divisas y las presiones fiscales que enfrenta Bolivia. Paz Pereira enmarcó esta medida como un acercamiento sin precedentes con el organismo multilateral, tras casi dos décadas de relaciones distantes, que se dieron durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025).