Platense y Riestra empatan 1-1 en un intenso partido en Vicente López

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) - En un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, Platense y Deportivo Riestra terminaron empatando 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López. Este resultado permite al equipo local posicionarse provisionalmente en los lugares de clasificación a los playoffs de la Zona A, alcanzando un total de 11 puntos.

El inicio del partido fue favorable para el conjunto local, que tomó la delantera rápidamente. A los 16 minutos del primer tiempo, Franco Zapiola realizó un preciso centro desde la izquierda, permitiendo a Gonzalo Lencina conectar de cabeza y superar a Ignacio Arce, estableciendo así el 1-0 en el marcador. Después de este gol, Platense mantuvo el control del juego sin mayores complicaciones hasta el descanso.

Reacción de Riestra y la mira puesta en las copas

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Guillermo Duró comenzó a ganar terreno en el campo. A los 26 minutos del complemento, Alexander Díaz aprovechó un error en la defensa local para marcar el 1-1 definitivo con una definición precisa, anotando su cuarto gol en el torneo.

A pesar de los intentos finales de ambos equipos por romper la igualdad, la falta de precisión en los últimos metros impidió que se modificara el marcador y el empate se mantuvo hasta el pitazo final.

Ambos clubes deberán concentrarse rápidamente en sus próximos desafíos. Platense viajará a Brasil para enfrentar este martes a Fluminense en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. Mientras tanto, Deportivo Riestra se medirá el próximo miércoles ante Banfield en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde el ganador se enfrentará al triunfador de la llave entre Boca y Racing.