Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

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El número de sorteo 13024 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9995, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anteojos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9995

2° 5530

3° 8109

4° 9438

5° 5979

6° 8809

7° 8941

8° 8464

9° 2911

10° 6190

11° 0171

12° 6546

13° 4332

14° 5916

15° 5329

16° 1128

17° 3400

18° 0366

19° 7420

20° 1895