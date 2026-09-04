Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.
El sorteo número 13024 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 4 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9995, que se interpreta como "A primera (Anteojos)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13024 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 9995, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anteojos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9995
2° 5530
3° 8109
4° 9438
5° 5979
6° 8809
7° 8941
8° 8464
9° 2911
10° 6190
11° 0171
12° 6546
13° 4332
14° 5916
15° 5329
16° 1128
17° 3400
18° 0366
19° 7420
20° 1895
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13024 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 9995.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Anteojos)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con el 9995.