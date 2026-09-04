Juicio nulo para mujer de EEUU acusada de matar a sus tres hijos tras deliberaciones fallidas

PLYMOUTH, Massachusetts, EE.UU. — Un juez determinó el viernes que el juicio de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, es nulo. La decisión se produjo luego de que los jurados no lograran llegar a un acuerdo tras días de deliberaciones en un caso que cuestiona la responsabilidad penal de Clancy por los asesinatos.

El juicio había captado la atención pública durante semanas, centrándose en la salud mental de las madres tras el parto. Clancy, de 36 años, admitió haber matado a sus hijos, el menor de los cuales tenía apenas 8 meses, pero su defensa argumentó que sufría de psicosis posparto al momento de los hechos en 2023. Los fiscales, en cambio, sostenían que Clancy era consciente de sus actos.

El juez anunció el juicio nulo tras el séptimo día de deliberaciones, una decisión que no sorprendió a los presentes en la sala. Ni Clancy ni su familia mostraron emociones al escuchar el veredicto.

Clancy, quien trabajaba como enfermera, sigue enfrentando cargos de asesinato y permanecerá en un hospital psiquiátrico hasta que se resuelva su situación legal. Su abogado, Kevin Reddington, expresó su creencia de que Clancy habría sido absuelta si no hubiera sido por un jurado que, según él, no siguió adecuadamente las instrucciones del juez.

Tras el veredicto, Reddington comentó que Clancy no se encontraba bien y que su familia fue escoltada fuera del tribunal sin hacer declaraciones. Patrick Clancy, su exesposo, quien fue el primer testigo del juicio, ha manifestado en entrevistas que la perdona y que sus acciones fueron el resultado de una enfermedad mental.

El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, indicó que no se tomará una decisión inmediata sobre un segundo juicio, enfatizando que el objetivo siempre ha sido lograr justicia para los niños. "Este caso no se trata de la salud mental ni de cómo se tratan a las mujeres en el sistema de salud", afirmó.

Las deliberaciones del jurado se complicaron cuando se reveló que uno de sus miembros podría haber mostrado sesgo contra las personas con problemas de salud mental. Los abogados de Clancy argumentaron que esto requería un examen más profundo o la exclusión del jurado antes de declarar el juicio nulo.

Los fiscales alegaron que Clancy actuó de manera deliberada al estrangular a sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, utilizando bandas elásticas. Afirmaron que había planificado el crimen, enviando a su esposo a buscar medicamentos y comida para distraerlo.

Durante el juicio, se presentó evidencia de que la salud mental de Clancy se deterioró tras el nacimiento de Callan, lo que la llevó a buscar ayuda profesional y recibir múltiples medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, los fiscales insistieron en que Clancy tenía la capacidad de entender y controlar sus acciones, refutando su declaración de haber escuchado voces que le ordenaban cometer los asesinatos.

El jurado había manifestado en tres ocasiones su incapacidad para llegar a un veredicto unánime. En una de esas ocasiones, el presidente del jurado informó al juez que uno de los miembros no estaba siguiendo las instrucciones sobre la duda razonable.

Reddington criticó al jurado, sugiriendo que uno de sus miembros había interferido en el proceso de deliberación. No se reveló cómo se dividieron las opiniones del jurado ni si estaban inclinados hacia una condena o una absolución.

Si Clancy hubiera sido hallada culpable, podría haber enfrentado cadena perpetua, pero una absolución podría haber resultado en su internamiento en un centro de salud mental. El juez decidió mantener los nombres de los jurados en reserva durante al menos 14 días, debido a la atención mediática que ha suscitado el caso.

A lo largo de 21 días de testimonios, los jurados escucharon sobre el deterioro de la salud mental de Clancy y el sufrimiento que enfrentó tras el nacimiento de su hijo. La familia de Clancy testificó que ella estaba angustiada y buscaba ayuda, describiéndola como una madre amorosa y preocupada por su bienestar mental.

Clancy ingresó a un hospital psiquiátrico a principios de 2023, pero su estancia fue breve. Mató a sus hijos 19 días después de ser dada de alta, dejando sus cuerpos en el sótano de su hogar en el sur de Boston. Posteriormente, Clancy intentó quitarse la vida al saltar de una ventana y quedó paralizada de la cintura para abajo.

Los fiscales reconocieron la enfermedad mental de Clancy, pero argumentaron que su estado no la eximía de responsabilidad penal, ya que nunca mencionó las voces a sus médicos antes de los asesinatos.