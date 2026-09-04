El Gobierno inició el procedimiento para sancionar a las empresas que explotan recursos en Malvinas
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente anunció que la medida recae sobre 45 personas humanas y jurídicas. Fue un día después del mensaje por cadena nacional de Javier Milei.
04/09/2026 | 21:29Redacción Cadena 3
FOTO: Las firmas Navitas y Rockhopper, las apuntadas por el Gobierno argentino.
La Oficina del Presidente de la República emitió este viernes a la noche un comunicado mediante el cual se informa que la Cancillería dispuso el inicio de los procedimientos para sancionar tanto a personas como a empresas por la violación de la prohibición de explotar los recursos de las Islas Malvinas sin la autorización de la Argentina.
El texto completo del comunicado es el siguiente:
La Oficina del Presidente informa que en el día de hoy, por instrucción del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la Cancillería de la República Argentina ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas.
Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad.
/Inicio Código Embebido/
3x1=4. Milei, Malvinas y el desafío de construir una Argentina más fuerte
El discurso de Javier Milei tuvo tres dimensiones: los proyectos petroleros en las islas, el nuevo escenario geopolítico del Atlántico Sur y la necesidad de que Argentina fortalezca su posición internacional.
/Fin Código Embebido/
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales.
Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece.
/Inicio Código Embebido/
September 4, 2026
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué medida tomó la Cancillería argentina? La Cancillería dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos por violar la prohibición de explotar recursos en las Islas Malvinas.
¿Quién es el Presidente que instruyó esta medida? El Presidente de la Nación es Javier G. Milei.
¿Cuándo se emitió el comunicado? El comunicado fue emitido este viernes a la noche.
¿Dónde se desarrollan las actividades ilegales mencionadas? Las actividades ilegales se desarrollan en las Islas Malvinas y la plataforma continental argentina.
¿Por qué se considera esta medida importante? Se considera un acto de justicia y un mensaje de defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.