Desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Sinaloa y confiscadas 17 toneladas de droga

CIUDAD DE MÉXICO — Las fuerzas de seguridad de México informaron el viernes sobre la desarticulación de tres laboratorios de drogas y la confiscación de casi 17 toneladas de metanfetamina en el estado de Sinaloa, conocido por su vinculación con el narcotráfico.

Las autoridades catalogaron estas operaciones como uno de los logros más significativos en la lucha contra la producción de drogas durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha enfrentado crecientes presiones desde Washington para intensificar las acciones contra los cárteles.

El operativo más importante tuvo lugar en la localidad de Corralejo, ubicada a las afueras de Culiacán, la capital de Sinaloa. Allí, el jueves fue detectada una instalación clandestina de aproximadamente 5.700 metros cuadrados, donde se incautaron 16,3 toneladas de metanfetamina en diversas fases de producción, además de 4.350 litros de precursores y sustancias químicas, según un comunicado emitido por la Secretaría de Marina (SEMAR).

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, compartió en su cuenta de la red social X que este complejo en Corralejo es el segundo más grande descubierto durante la administración actual, que comenzó en octubre de 2024.

En adición, otros dos laboratorios clandestinos fueron hallados el 2 de septiembre en Corralejo y en la comunidad vecina de Corral Viejo, donde se confiscaron 460 kilogramos de metanfetamina, así como precursores y productos químicos, según la SEMAR.

A pesar de los importantes decomisos, las autoridades no reportaron detenidos durante las operaciones ni especificaron a qué grupo criminal pertenecían los laboratorios.

García Harfuch destacó que estas acciones fueron posibles gracias a la colaboración de la Unidad de Inteligencia Naval, que se benefició del intercambio de información con agencias estadounidenses.

La DEA (Administración para el Control de Drogas) también reconoció el esfuerzo, afirmando que estos decomisos no habrían sido posibles sin la inteligencia y la cooperación de la agencia antidrogas. La DEA subrayó que estas operaciones evidencian el poder de la colaboración entre México y Estados Unidos para interrumpir la producción de drogas sintéticas y desarticular las cadenas de suministro.

Hace tres semanas, el ejército mexicano desmanteló otro laboratorio clandestino en Culiacán, donde se aseguraron sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas.

Según datos del Gabinete de Seguridad federal, durante la administración de Sheinbaum se han localizado 2.644 laboratorios clandestinos y se han confiscado más de 132 toneladas de metanfetaminas.

En febrero de 2024, la Armada mexicana también confiscó 41,3 toneladas de metanfetaminas en un laboratorio en el estado de Sonora, considerado el más grande descubierto durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Donald Trump ha mantenido constantes presiones sobre México para aumentar la lucha contra los cárteles de la droga, ofreciendo apoyo a Sheinbaum en su combate a estos grupos, aunque la mandataria ha rechazado esta opción, limitándose a aceptar el intercambio de información.