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Los Pumas buscan revertir la situación ante Australia tras la reciente derrota ajustada

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de caer 27-21 frente a los Wallabies.

04/09/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

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Los Pumas quieren cerrar esta ventana internacional con una victoria.

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- Los Pumas se enfrentarán este sábado con su par de Australia, buscando recuperarse de la derrota que sufrieron el fin de semana anterior.

El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, comenzando a las 18 horas. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, y el árbitro del encuentro será el neozelandés James Dolman.

El equipo argentino ha tenido un inicio de año complicado, con un desempeño que dejó mucho que desear en el Nations Championship. En este torneo, cayeron ante Inglaterra y Escocia, logrando únicamente una victoria frente a Gales.

Posteriormente, Los Pumas también enfrentaron a Sudáfrica, el actual bicampeón del mundo, en un partido que se definió por un estrecho margen.

La última presentación del equipo nacional fue el sábado pasado, donde perdieron 27-21 contra Australia, también conocidos como los Wallabies. A pesar de la derrota, el equipo estuvo muy cerca de lograr una remontada, lo que genera expectativas para el próximo encuentro.

Este año es crucial para Los Pumas, ya que servirá para definir los jugadores que formarán parte del Mundial 2027, que se llevará a cabo en Australia.

Lectura rápida

¿Qué partido jugarán Los Pumas?
Se enfrentarán a Australia en Mendoza.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro está programado para este sábado a las 18 horas.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Cuál fue el resultado del último partido?
Los Pumas perdieron 27-21 contra Australia.

¿Por qué es importante este año para Los Pumas?
Es clave para definir los jugadores que participarán en el Mundial 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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