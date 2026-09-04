Jorge Pinarello, el youtuber que homenajeó a Cristina Kirchner al ser distinguido en La Plata

FOTO: Jorge Pinarello de 'Te lo resumo así nomás' ganó el Martín Fierro Digital al Mejor contenido de entretenimiento en YouTube. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / MF PRENSA

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El reconocido youtuber y creador de Te lo resumo así nomás, Jorge Pinarello, fue galardonado como Personalidad Destacada de la Cultura de La Plata durante una sesión especial celebrada el pasado jueves en el Concejo Deliberante. Este evento no solo destacó su trayectoria, sino que también generó un momento tenso con el presidente del bloque PRO, Nicolás Morzone, tras la dedicación de su distinción a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La Agencia Noticias Argentinas informó que el acto se tornó polémico cuando Pinarello, en su discurso de aceptación, expresó: "Agradezco a la gente que ha venido, a mi madre, mi padre, a toda la tribuna y se lo dedico a la platense más importante de la historia: la doctora Cristina Fernández de Kirchner". Este momento fue capturado y difundido en redes sociales.

La distinción fue impulsada por Josefina Bolis, presidenta del bloque Fuerza Patria, quien resaltó el impacto global que ha tenido Pinarello con su cuenta de YouTube, enfatizando cómo ha llevado "La Plata a múltiples escenarios y plataformas". Bolis destacó su capacidad como productor de contenido y su profundo análisis crítico en el canal Te lo resumo así nomás, que ha estado activo durante más de diez años.

Durante su discurso, Pinarello también reflexionó sobre su experiencia en los premios Martín Fierro Digital, donde había expresado que "íbamos a volver", pero ahora comentó: "No solo no volvimos sino que cayó presa Cristina. Le erré feo, pero estoy convencido de que cuando este gobierno que odia a la Argentina y al país se vaya...". Esta afirmación llevó a Nicolás Morzone a abandonar la sesión, lo que provocó la reacción humorística del youtuber, quien dijo: "Un aplauso para el compañero que se va, se retira indignado porque el recinto no es para hablar de política".

Para concluir su discurso, Pinarello expresó su apoyo a figuras políticas del peronismo, afirmando: "Cuando se vaya este gobierno... quizás vamos a volver. Viva Perón, viva Evita, viva Cristina, viva Néstor y viva Axel también".