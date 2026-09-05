Opciones para maratonear este fin de semana: crimen, suspenso y acción

Por Susana Manzelli

Si el plan para este fin de semana es quedarse en casa y buscar una buena serie o película, hay dos propuestas que combinan suspenso, acción y personajes con conflictos fuertes. Una miniserie suiza de cinco capítulos y una película protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh aparecen como alternativas para quienes buscan historias que atrapen desde el comienzo.

“Sacrificio de sangre” es una miniserie de origen sueco que apuesta por el estilo conocido como Nordic Noir. Tiene cinco episodios de aproximadamente 50 minutos y una trama centrada en un crimen que da paso a una investigación cargada de tensión. Es una propuesta ideal para quienes prefieren historias policiales oscuras y con ritmo sostenido.

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Comienza con una llamada al 911 por un supuesto allanamiento en una casa de verano ubicada en el archipiélago. Cuando dos policías llegan al lugar no encuentran a nadie, pero al día siguiente aparecen muertos. A partir de allí comienza una serie de asesinatos aparentemente dirigidos contra agentes policiales.

La investigación queda en manos de un detective que deberá recurrir a su propio padre, un expolicía apartado de la fuerza por hechos de corrupción y con quien mantiene una relación conflictiva. Ese vínculo entre padre e hijo se convierte en uno de los ejes centrales de la historia, mientras la trama avanza entre secretos, crímenes y suspenso.

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Para quienes buscan algo más liviano y cargado de acción, “Mayday” presenta a Ryan Reynolds y Kenneth Branagh en una película de 110 minutos. La historia transcurre a fines de los años 80, durante la Guerra Fría, y sigue a Troy Kelly, un teniente de la Marina estadounidense que es elegido para cumplir una delicada misión secreta en territorio ruso. Acción, humor y la química entre sus protagonistas completan una propuesta pensada para ver de una sentada.