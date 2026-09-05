Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

El clima en Mendoza para este sábado 5 de septiembre se caracteriza por condiciones frescas y lluvias ligeras. La temperatura actual es de 5°, con una sensación térmica que desciende a 1°. La humedad se sitúa en un 68%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región. La visibilidad es de 4044 metros y el viento sopla desde el sur a 5.66 m/s.

En cuanto a las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que el área cordillerana de Mendoza será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre 50 y 70 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 100 km/h en las zonas más altas. Además, se prevén vientos del sector sur en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y La Rioja, con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían llegar a 65 km/h.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Las lluvias ligeras continuarán durante la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y las actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1031 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable, a pesar de las lluvias.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 6 de septiembre la temperatura mínima será de 1° y la máxima de 11°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 7, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 8, las temperaturas oscilarán entre 9° y 20°, también con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado.