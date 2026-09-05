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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado, Rosario presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 6° y 14°. Se espera un día fresco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

05/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 50%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el sur, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán constantes, con ráfagas que podrían alcanzar los 8 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 50%, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variadas. Para el domingo 6 de septiembre, se espera una mínima de 2° y una máxima de 14°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 0° y 15°, también con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 20°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.

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