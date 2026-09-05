Deportados cubanos y afganos desde Estados Unidos aterrizan en Guyana

GEORGETOWN, Guyana (AP) — El gobierno de Guyana anunció el sábado la llegada del primero de seis deportados desde Estados Unidos, como parte del sistema de deportación a terceros países establecido por la administración del expresidente Donald Trump.

El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, detalló que estos seis nacionales, originarios de Cuba y Afganistán, arribaron el viernes tras un proceso de verificación que aseguró que no poseían antecedentes penales. Según Persaud, la expulsión de este grupo se debió principalmente a cuestiones migratorias.

El funcionario indicó que su gobierno logró formalizar un acuerdo para recibir a los deportados después de meses de negociaciones. En sus declaraciones a The Associated Press, Persaud mencionó: "Estados Unidos no ha hecho más solicitudes". Este acuerdo tiene una duración de un año y no implica un reasentamiento permanente para los deportados.

Los individuos trasladados a Guyana a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido permanecerán en el país mientras se determina su estatus migratorio. Eventualmente, podrían regresar a su país de origen o ser reubicados en otro lugar.

Las autoridades de Guyana han señalado que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU será la encargada de implementar este programa, y han aclarado que el gobierno local no asumirá costos de alojamiento ni de manutención para los deportados.

Guyana, miembro fundador de la Comunidad del Caribe, es el último de varios países en recibir pequeños grupos de deportados desde Estados Unidos. Otros países que han participado incluyen San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía, que también recibirán a su primer grupo en breve.