Revés para Mestre: Gvozdenovich se proclamó presidente de la UCR de Córdoba

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja rechazó la apelación de Más Radicalismo, el espacio que tiene entre sus referentes al exintendente Ramón Mestre, y ratificó la resolución de la Junta Electoral partidaria. Tras el fallo, Matías Gvozdenovich, alineado con Rodrigo de Loredo, se proclamó presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

El conflicto se originó en los requisitos para participar de la interna provincial. Las agrupaciones debían presentar candidatos en un mínimo de 14 departamentos. Más Radicalismo presentó listas en 18, pero diez fueron impugnadas, por lo que quedó por debajo del piso exigido.

La decisión judicial dejó a Generación X, el sector que impulsa a Gvozdenovich, sin competencia habilitada para la conducción provincial. Sin embargo, la disputa electoral continuará en la ciudad de Córdoba, donde habrá internas para definir las autoridades locales.

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Es un inmensa felicidad ser el nuevo presidente de la @ucrcordoba



Quiero agradecer, en primer lugar a mi familia, en especial a mi mujer y a mi hija que son mi sostén en el día a día. Sin ellas no podría estar cumpliendo este sueño.



A @rodrigodeloredo quien me abrió las puertas… — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) September 4, 2026

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Gvozdenovich celebró el resultado con un duro cuestionamiento a sus adversarios, a quienes vinculó con el oficialismo provincial.

En términos políticos, el escenario fortalece a De Loredo de cara a una eventual candidatura a gobernador en 2027: su espacio queda con el control del Comité Provincia y de los delegados nacionales del radicalismo cordobés.

De todos modos, el conflicto judicial continúa abierto. Más Radicalismo rechazó la decisión y anunció que recurrirá a la Cámara Nacional Electoral para intentar revertir su exclusión de la competencia provincial.

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Informe de Guillermo López.