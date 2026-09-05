Falleció el actor y modelo Cristian Belec a los 47 años: un recorrido por su carrera

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El actor y modelo Cristian Belec falleció a los 47 años, dejando atrás una notable trayectoria en televisión, cine, producciones de moda e incluso, un llamativo casting para una película de "X-Men".

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estaba afiliado desde 2016. En su comunicado, la asociación recordó una entrevista de 2016, en la que Belec compartió su visión de la profesión, fundamentada en la pasión, perseverancia, formación continua, autocrítica y humildad. Asimismo, resaltó la importancia de ser un buen compañero y de valorar cada oportunidad recibida.

Su nombre completo era Carlos Cristian Belec y forjó gran parte de su carrera como modelo publicitario, participando en campañas y producciones fotográficas tanto nacionales como internacionales. Su trayectoria también incluyó videoclips y diversos trabajos en la industria audiovisual.

En televisión, Belec participó en "100 días para enamorarse", la exitosa ficción de Telefe emitida en 2018. También formó parte del cortometraje La visita y de los videoclips "El buen bailarín", de Sindicato Mono; "Pánico", de Starpunks; y "Tu luz en mí", de Corto Plazo.

Uno de los momentos más destacados de su carrera se produjo en Hollywood, cuando fue convocado como doble de Michael Fassbender en "X-Men: Primera generación". Belec asistió a un casting sin conocer inicialmente el destino de la producción y logró participar en el rodaje de la película estrenada en 2011.

Durante una entrevista en 2013, el actor reveló que fue una de las experiencias más singulares de su carrera, ya que su parecido físico con el intérprete le permitió ser parte de una de las tramas más reconocidas del cine.

La Asociación Argentina de Actores también repasó la carrera de modelaje de Belec: "Desarrolló, además, una sostenida labor como modelo en producciones fotográficas, editoriales y campañas publicitarias" para marcas nacionales e internacionales, entre ellas Fanta, Carrefour, Pierre Cardin, YPF, Tregar, Powerade, PedidosYa, Dunlop, Navarro Correa y Sinteplast. Su vasta experiencia en el ámbito publicitario lo llevó a ser invitado a El Show Creativo, programa emitido por Canal 9."

El comunicado también expresó palabras de aliento para el círculo íntimo del intérprete: "Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y colegas".