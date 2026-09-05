Agostina Hein, afuera de los Juegos Suramericanos: "Nos pone muy triste"
La nadadora de 18 años fue operada de urgencia por apendicitis y, junto a su familia y equipo médico, priorizó cumplir con los tiempos de recuperación para evitar complicaciones.
05/09/2026 | 11:13Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Agostina Hein, nadadora argentina.
La nadadora argentina Agostina Hein confirmó que no participará de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán a Rosario como una de sus sedes. La deportista de 18 años fue operada de urgencia por apendicitis y, junto con su familia y su equipo profesional, decidió respetar los tiempos de recuperación para evitar complicaciones.
“Luego de reflexionar que los tiempos de recuperación tienen que cumplirse para luego no generar más complicaciones, junto con mi familia y mi equipo de profesionales, tomamos la decisión de darnos de baja de los Juegos ODESUR”, explicó Hein en una publicación en Instagram. La nadadora señaló que el objetivo ahora es garantizar una recuperación completa y retomar progresivamente los entrenamientos.
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Hein expresó además su tristeza por no poder integrar la delegación argentina y agradeció la confianza del Comité Olímpico Argentino y de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. La joven de Campana venía de una destacada temporada y tenía como uno de sus grandes objetivos seguir construyendo el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La nadadora fue una de las grandes figuras jóvenes del deporte argentino: fue la atleta más joven de la delegación nacional en París 2024, ganó ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró campeona mundial juvenil ese mismo año. Además, acumula récords argentinos y sudamericanos en distintas pruebas, entre ellos los 400 metros combinados y los 800 metros libre.
Lectura rápida
¿Quién es la nadadora que no participará en los Juegos Suramericanos?
La nadadora argentina Agostina Hein confirmó que no participará.
¿Por qué no participará Agostina Hein?
Fue operada de urgencia por apendicitis y decidió respetar los tiempos de recuperación.
¿Qué decisión tomó Agostina Hein respecto a los Juegos ODESUR?
Junto a su familia y equipo, decidió darse de baja de los Juegos ODESUR.
¿Qué objetivos tiene Agostina Hein tras su recuperación?
Su objetivo es garantizar una recuperación completa y retomar progresivamente los entrenamientos.
¿Cuáles son algunos logros de Agostina Hein en su carrera deportiva?
Ganó ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró campeona mundial juvenil.