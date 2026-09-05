Varrone acumula otra carrera sin puntos tras undécimo puesto en la sprint del GP de Italia

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone (de Van Amersfoort Racing) finalizó en el undécimo lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Italia de Fórmula 2, lo que le impidió sumar puntos en su campaña. Este resultado se suma a una preocupante racha de 13 carreras sin puntos para el joven piloto.

La carrera fue ganada por el paraguayo Joshua Dürksen (de Invicta Racing), quien se impuso en una ajustada definición, mientras que el británico John Bennett (de Trident) y el alemán Oliver Goethe (de MP Motorsport) completaron el podio.

A pesar de no haber conseguido sumar, Varrone tuvo una actuación aceptable, partiendo desde la decimotercera posición y logrando avanzar dos lugares durante la carrera. Sin embargo, su puesto final podría estar en duda, ya que los comisarios analizan un incidente en la cuarta vuelta con el brasileño Rafael Camara (de Invicta), que resultó en el abandono de este último.

El piloto de Ingeniero Maschwitz se encuentra en una racha negativa, ya que no ha sumado puntos desde la carrera principal del GP de Canadá, que tuvo lugar a finales de mayo. En esa competencia, las expectativas eran altas, pero la realidad ha sido complicada desde entonces.

En la parte alta de la clasificación, Dürksen no solo se llevó la victoria, sino que también obtuvo un punto extra por marcar la vuelta más rápida. Otros pilotos que lograron sumar puntos en esta carrera fueron el mexicano Noel León (de Campos Racing), el búlgaro Nikola Tsolov (de Campos Racing), el noruego Martinius Stenshorne (de Rodin Motorsport), el irlandés Alexander Dune (de Rodin Motorsport) y el neerlandés Laurens Van Hoepen (de Trident).

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, programada para las 4:45 de la madrugada.