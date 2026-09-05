Valores a Caballo: Juanjo Vargas cerró en Villa Tulumba una travesía de historia y compromiso rural

FOTO: La travesía de valores en el norte de Córdoba

Villa Tulumba fue el escenario elegido para el cierre de “Valores a Caballo”, la travesía encabezada por Juanjo Vargas junto a un grupo de gauchos, que durante varios días recorrió el norte de Córdoba con una misión: acercar la historia y los valores del general José de San Martín a las escuelas rurales.

Cadena 3 llegó a Tulumba para acompañar el tramo final de esta experiencia que atravesó 13 localidades y permitió tomar contacto con alrededor de 1.600 chicos.

“Estamos muy felices. Tenemos un viaje increíble por las escuelas”, destacó Vargas al llegar a la localidad. Según explicó, el recorrido permitió encontrarse con docentes que “entregan todo para que esos chicos se ilusionen” y que aprovechan cada visita para transformar las enseñanzas en valores.

La propuesta busca que la figura de San Martín sea conocida por los alumnos de una manera diferente, no solamente desde los libros, sino a través de una experiencia que combina caballos, tradición, relatos y contacto con quienes mantienen viva la cultura rural.

Durante el trayecto, la iniciativa también generó encuentros espontáneos con vecinos. Vargas contó que, en distintas noches, personas que seguían el recorrido se acercaban para compartir un momento con la comitiva.

“Esto había pasado antes, pero esta vez ha pasado mucho más. Yo no sé qué sucede, no sé si es una cuestión social. Lo que sí sé es que es emocionante”, relató.

El arribo a Villa Tulumba tuvo además un significado especial. La localidad, reconocida por su patrimonio histórico, sus calles de tierra y sus construcciones de estilo colonial, fue elegida como punto final de una travesía que buscó unir historia, educación y tradición.

Morales describió la llegada como un momento “sencillamente emocionante” y destacó el paisaje de Tulumba, un lugar donde, según sus palabras, “cuando uno ingresa, te pone la piel de gallina”.

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El cierre se realizó en un espacio histórico de la localidad, donde la historia vuelve a ocupar el centro de la escena. Allí, Vargas anticipó que, como parte de la ceremonia final, se realizaría una actividad simbólica vinculada con la plantación de un árbol.

Así, entre banderas, caballos y gauchos, “Valores a Caballo” llegó a su destino después de cientos de kilómetros de recorrido y numerosas historias compartidas. Una travesía que encontró en las escuelas rurales su principal escenario y en los valores sanmartinianos, el mensaje que buscó transmitir.

Informe de Orlando Morales y Eric Italia