Exempleadas de Julio Iglesias presentan nueva denuncia por agresión sexual y explotación laboral

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Dos exempleadas del reconocido cantante español Julio Iglesias han interpuesto una nueva denuncia en su contra, acusándolo de explotación laboral y agresión sexual. Este nuevo reclamo surge tras el archivo de su primera denuncia por parte de la justicia española, que se declaró incompetente al considerar que los hechos no ocurrieron en territorio español.

Las denunciantes, quienes trabajaron en las propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas durante 2021, relataron haber sido sometidas a situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos y humillaciones. Por razones de seguridad, ambas han sido identificadas con seudónimos. La información sobre esta nueva denuncia fue divulgada por Eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Las víctimas, conocidas como Rebeca y Laura, presentaron su querella este jueves ante la Audiencia Nacional de España, solicitando que se investiguen sus testimonios. En su declaración, afirman haber experimentado maltrato y humillación por parte del cantante en múltiples ocasiones a lo largo del día.

La primera denuncia había sido presentada en enero, pero fue desestimada por la fiscalía, que determinó que España no era "competente para investigar delitos cometidos en el extranjero sin vínculos relevantes" con el país. Sin embargo, la ONG Women’s Link Worldwide, que representa a las denunciantes, sostiene que los tribunales españoles sí tienen competencia en este caso. La organización cita una ley que permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera de España si existen vínculos significativos con el país.

"De acuerdo con esta ley, si un ciudadano español comete un delito en el extranjero, España puede juzgarlo, siempre que el acto también sea considerado un delito en el país donde ocurrió", explicó la ONG. Además, Jovana Ríos Cisnero, presidenta de la entidad, enfatizó que "el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de manera equitativa, sin importar quién sea la persona denunciada".