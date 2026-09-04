Semana Social 2026: Córdoba es escenario principal del debate sobre los puentes hacia el bien común

Córdoba es sede desde este viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre, de la Semana Social 2026, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), junto con la Arquidiócesis de Córdoba.

Bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, el encuentro propone generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos sociales, económicos y culturales de la Argentina.

La edición de este año estará atravesada por la encíclica Magnífica Humanitas, del papa León XIV, y buscará promover propuestas orientadas a la unidad, el desarrollo humano integral y la justicia social.

“Los invitamos a participar de la Semana Social, que reúne a referentes de diversos sectores sociales y políticos de distintas provincias”, señaló monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la CEPAS. En ese sentido, convocó a jóvenes y adultos a reflexionar sobre la construcción de “puentes para el bien común” que permitan que todos los habitantes del país puedan “desarrollarse y crecer con dignidad”.

Tres jornadas de debate y encuentro

La agenda comenzará este viernes 4 de septiembre. A las 18.30, se celebrará una misa en la Catedral de Córdoba, que será seguida por el acto de apertura en la Casa de la Memoria, ubicada en pasaje Santa Catalina 1.

Durante la mañana, desde las 9, la Universidad Católica de Córdoba será escenario de la jornada especial “Liderazgo desde Francisco”, destinada a dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales. La propuesta, organizada junto con el Instituto Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA), estará enfocada en los fundamentos de la amistad social.

El sábado 5 será la jornada central de actividades en el Colegio Taborín, donde desde las 8.30 se sucederán paneles, talleres y espacios de intercambio.

La apertura contó con las palabras del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; del presidente de la CEPAS, monseñor Dante Braida; y del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El primer panel abordó “Bien común y compromiso social: una llamada de Magnífica Humanitas”. La actividad estará encabezada por el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y contará con la invitación a gobernadores de distintas provincias.

Luego, a las 11.30, fué el turno del panel “Economía, producción y trabajo en tiempos de Inteligencia Artificial”, que reunirá al secretario general de la CGT, Jorge Sola; al presidente de ACDE, Víctor Valles; al titular de CAME, Ricardo Diab; y a la especialista en inteligencia artificial y educación Mariana Ferrarelli.

Desde las 15, especialistas debatieron sobre “Poder digital y cuidado de la persona humana”. Participarán Lucía Fainboim, de Bienestar Digital; Matías Dalla Fontana, del Proyecto Deporte Solidario; Federico Alvarez Larrondo, autor de IA ¿Amenaza o solución?; y Rodrigo Cuba, del Observatorio de la Cruz Roja.

Talleres, formación y un festival

La Semana Social continuará con talleres sobre educación, adicciones, trata, ecología integral, familia y sociedad, vivienda y justicia, entre otras problemáticas.

En ese marco también se presentará POLIEDRO, una nueva plataforma de formación destinada a jóvenes dirigentes de entre 18 y 35 años.

La jornada del sábado finalizará con el Festival del Encuentro, previsto para las 20.30 en el patio del Cabildo de Córdoba.

El domingo 6 de septiembre estará destinado al cierre de la Semana Social. A las 9.30, monseñor Braida ofrecerá una reflexión, seguida de un panel sobre Ecología Integral. Finalmente, a las 12.30, se celebrará la Misa de la Creación, durante la cual se dará lectura al mensaje final de la Semana Social 2026.

Participación gratuita

La participación en las actividades es gratuita y requiere inscripción previa a través del sitio oficial de la Semana Social.

https://pastoralsocial.org.ar/semana-social-2026/