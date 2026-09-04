Colapinto tuvo un buen viernes en Monza y estrenó las mejoras del Alpine: terminó 11° en la FP2

Franco Colapinto cerró una positiva jornada de viernes en el Gran Premio de Italia, donde estrenó las actualizaciones incorporadas por Alpine a su monoplaza y terminó ambas prácticas por delante de su compañero Pierre Gasly.

El argentino fue 9° en la primera sesión y luego finalizó 11° en la FP2, con un tiempo de 1m23s619. Quedó a 1s060 del registro más rápido, marcado por George Russell con Mercedes, pero volvió a mostrarse competitivo frente a varios de los equipos de la zona media.

En la segunda práctica, Colapinto quedó por delante de los dos Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, además de superar a Gasly, quien terminó 14° con un tiempo de 1m23s773.

Las mejoras del Alpine dieron buenas señales

El rendimiento de Colapinto fue especialmente alentador porque se produjo en el primer día de actividad con las actualizaciones que Alpine llevó a Monza.

Durante la FP2, el argentino comenzó trabajando con neumáticos duros y luego pasó a los blandos. Con ese compuesto marcó 1m23s619, registro que inicialmente lo ubicó quinto en la clasificación antes de caer posiciones a medida que sus rivales mejoraron.

El resultado le permitió mantenerse dentro de la pelea con los principales protagonistas de la zona media. Terminó a 0s164 de Yuki Tsunoda, a 0s249 de Ollie Bearman y a 0s270 de Arvid Lindblad, mientras que logró aventajar a Hülkenberg y Bortoleto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Siempre por delante de Gasly

Otro dato destacado de la jornada fue la diferencia con su compañero de equipo. Gasly no participó de la primera práctica, pero en la segunda terminó 14°, tres posiciones detrás del argentino.

El francés marcó 1m23s773, a 0s154 de Colapinto. Además, perdió uno de sus registros por exceder los límites de pista durante la sesión.

La comparación interna resulta especialmente relevante para Alpine, que busca evaluar el funcionamiento de las novedades introducidas en el auto durante este fin de semana.

Russell lideró la segunda práctica

La FP2 quedó en manos de George Russell, que marcó 1m22s559 con neumáticos blandos y superó por 0s120 a Charles Leclerc.

El piloto de Ferrari había dominado la primera práctica, en la que los autos de Maranello habían conseguido el doblete. Kimi Antonelli terminó tercero, a 0s141 de su compañero de Mercedes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lando Norris fue cuarto, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Max Verstappen, que no participó de la FP1, finalizó noveno, mientras que Tsunoda completó el top 10.

Un viernes que deja buenas expectativas

Más allá de la posición final, Colapinto volvió a quedar cerca del grupo que pelea por los puntos y mostró un ritmo competitivo en un circuito donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica son determinantes.

La jornada también permitió al equipo trabajar sobre el ritmo de carrera, utilizando los distintos compuestos de neumáticos. En ese tramo final, Colapinto tuvo una pequeña salida hacia la grava en la Variante Ascari, aunque sin consecuencias.

Con las primeras conclusiones sobre las mejoras del Alpine, el argentino afrontará el sábado con el objetivo de confirmar el rendimiento mostrado durante este primer día y buscar una buena posición de partida para la carrera del domingo.