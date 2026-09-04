Consejos para lavar tu cobertor: ¿Con qué frecuencia deberías hacerlo?

El cobertor, a diferencia de las sábanas, no está en contacto directo con la piel durante toda la noche, pero esto no significa que se mantenga limpio. Con el tiempo, el sudor, los aceites corporales, las células muertas de la piel, el polvo y otros residuos pueden acumularse en su superficie. Si además se suman las mascotas a la cama, el panorama se complica con pelos, caspa y suciedad que pueden traer desde afuera.

Sin embargo, no es necesario lavar el cobertor cada vez que se cambian las sábanas. Si se ha postergado su lavado, no hay de qué preocuparse. No existe un momento mágico en el que un cobertor sucio se convierta en un problema; simplemente, cuanto más tiempo pase sin limpiarlo, más acumulación habrá.

¿Qué sucede después de una semana? Si se utiliza una sábana superior o una funda de edredón, probablemente no haya mucho problema. Estas prendas actúan como una barrera entre el usuario y el cobertor, lo que significa menor exposición a sudor, aceites y células muertas. Sin embargo, si no se usa ninguna de estas prendas, el cobertor asume ese rol, y la frecuencia de lavado debe aumentar. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, se recomienda lavar el cobertor aproximadamente una vez por semana en este caso.

La presencia de mascotas puede acortar aún más este período. Si un perro o gato duerme en la cama, el cobertor recogerá pelo y caspa, además de suciedad y otros residuos que puedan traer consigo.

¿Y después de un mes? En este tiempo, la acumulación de elementos que se desprenden naturalmente del cuerpo y que se llevan a la cama ha tenido tiempo de aumentar. Si se utiliza una sábana superior o funda de edredón, todavía se está dentro de un rango razonable para el lavado. Sin embargo, si se duerme directamente bajo el cobertor, un mes es un tiempo excesivo sin limpieza, ya que el sudor, los aceites, las células muertas y el polvo habrán tenido más tiempo para acumularse.

Las personas alérgicas deberían considerar lavar su cobertor con más frecuencia. Los residuos de ácaros y la caspa de mascotas pueden acumularse en la ropa de cama, por lo que un lavado más frecuente puede ayudar a evitar que esos alérgenos se acumulen.

¿Y después de dos o tres meses? Este es el momento en que se debe proceder a lavar el cobertor, incluso si se utiliza una sábana superior o funda de edredón. Para entonces, el sudor, los aceites, las células muertas, el polvo y otros residuos habrán tenido suficiente tiempo para acumularse.

¿Cómo lavar el cobertor cuando es el momento? En el día de lavado, no se debe simplemente arrojar el cobertor junto con el resto de la ropa. Es fundamental revisar la etiqueta de cuidado, ya que algunos cobertores requieren limpieza profesional, mientras que otros son aptos para lavadora.

Si el cobertor se puede lavar en máquina, es importante asegurarse de que la lavadora sea lo suficientemente grande como para permitir que se mueva libremente. Un cobertor apretado en el tambor no se lavará ni enjuagará adecuadamente. Si la máquina cuenta con un ciclo para ropa voluminoso, es recomendable utilizarlo, ya que este ajuste está diseñado para dar a artículos grandes y pesados el agua y tiempo necesarios para una limpieza efectiva. Para cobertores especialmente voluminosos, una máquina de tamaño comercial en una lavandería puede ser la mejor opción.

El secado del cobertor también es crucial. El relleno grueso puede retener humedad incluso cuando la parte exterior parece seca, lo que puede llevar a olores a moho. Algunos secadores cuentan con un ciclo para ropa voluminoso, que extiende el tiempo de secado para acomodar artículos más grandes. Usar pelotas para secadora puede ayudar a mantener el relleno esponjoso mientras se seca. Se recomienda usar de tres a cuatro pelotas de secadora.

También es aconsejable detener el secador periódicamente para reubicar y esponjar el cobertor. Esto ayuda a exponer diferentes partes del relleno al calor, evitando que el centro quede húmedo mientras el exterior está seco. Antes de volver a colocarlo en la cama, es esencial asegurarse de que el cobertor esté completamente seco. Si el relleno aún se siente húmedo, es mejor volver a ponerlo en la máquina hasta que toda la humedad haya desaparecido.