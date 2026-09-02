Las antigüedades que marcarán tendencia en decoración: descubre las más buscadas

Las antigüedades se han consolidado como un elemento clave en el diseño de interiores, aportando historia y personalidad a cualquier espacio. Sin embargo, el aumento en su popularidad ha traído consigo un incremento en los precios, especialmente entre las piezas que están en tendencia. Varios diseñadores de interiores compartieron las antigüedades más codiciadas del momento, permitiendo a los aficionados adquirir estas joyas antes de que los costos se disparen. Se recomienda estar atento a tiendas de segunda mano o mercados de pulgas.

Candelabros: Los candelabros de alta calidad son atemporales, pero aquellos elaborados con vidrio soplado a mano por artesanos adquieren una belleza y valor únicos. "Los candelabros siempre son una buena inversión, especialmente los de vidrio de Murano", afirmó Ruthie Staalsen de Ruthie Staalsen Interiors. "Pueden encajar en un hogar tradicional o en un espacio más moderno, aportando un toque de transición".

Figuritas de cerámica: Estas piezas juguetonas están ganando popularidad, ya que muchos buscan formas de hacer que sus hogares se sientan únicos y acogedores. "El estilo 'grandma-core' está en auge, al igual que la búsqueda de decoraciones caprichosas", comentó Molly Torres Portnof de DATE Interiors. Figuritas de cerámica, como un perro de Staffordshire pintado a mano, son ejemplos perfectos de esta tendencia.

Muebles de Monterey: Este estilo californiano, que data de finales de la década de 1920, es conocido por su estructura robusta y colores vibrantes. "Monterey es una compra recomendable ahora porque sigue siendo relativamente accesible, tiene un aspecto muy reconocible y combina perfectamente con el renovado interés por la arquitectura Spanish Revival y los interiores del Oeste en el suroeste de Estados Unidos", explicó John Maloney McNamara de Coosa Interiors. Este estilo de muebles no carece de personalidad; "Monterey también tiene algo que muchas categorías de muebles coleccionables no poseen: un sentido del humor", agregó.

Espejos ornamentales: La belleza de un espejo antiguo ornamentado es innegable. Estas piezas vintage, a menudo elaboradas con metales específicos, desarrollan una pátina única que aporta carácter a cualquier hogar. "Los espejos dorados ornamentales, como este espejo de madera dorada italiana, son encantadores, históricos y aportan una sensación de grandeza a cualquier espacio", destacó Portnof.

Mantas de Rio Grande: Para quienes buscan tapices murales pero desean algo más cálido, las mantas de Rio Grande están en camino de convertirse en un artículo de moda. "Las mantas de Rio Grande tienen un aspecto gráfico maravilloso: rayas de lana natural, índigo, rojo ladrillo y otros colores terrosos, a veces adornadas con patrones geométricos", explicó Maloney McNamara. Cada manta es única, con variaciones de color y patrón debido a su fabricación artesanal.

Sillas de ratán: Los muebles que evolucionan con la familia son siempre una inversión valiosa. Por ejemplo, una silla de ratán puede transformarse completamente al ser tapizada de nuevo. "Las sillas de ratán de barril, los taburetes de madera y los sofás pueden ser renovados con telas modernas sin alterar la estructura de madera", comentó Staalsen. Además, son ideales para espacios pequeños.

Alfombras antiguas: La textura, calidez y personalidad son factores clave para diseñar un espacio auténtico. Una alfombra antigua puede ofrecer todo esto. "Las alfombras antiguas (siempre limpiadas profesionalmente) pueden ser una inversión asombrosa y agregar mucho color e interés a un hogar", concluyó Staalsen.