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Por qué Maxi Salas no puede jugar el domingo ante River

El acuerdo verbal definió que si la Lepra mendocina hace jugar al delantero que aún pertenece al Millonario, deberá pagar 500 mil dólares.

02/09/2026 | 16:40Redacción Cadena 3

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Salas aún no marcó goles para el club mendocino

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El próximo domingo, River recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental y se podría dar el reencuentro con Maximiliano Salas que está a préstamo en el club mendocino.

Sin embargo, el Millonario intentó evitar esa situación cuando negoció el pase. Ambas instituciones hicieron un acuerdo de palabra para que el delantero no sea parte del duelo entre sí.

Más allá de ese arreglo, se trata de un entendimiento verbal y no existe una cláusula escrita en el contrato que le impida jugar el domingo contra River que aún es dueño de su ficha.

En el Millonario confían en que Independiente Rivadavia cumpla su palabra. Salas se fue a préstamo por un año con una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de la ficha.

River hizo el mismo acuerdo con Tigre al prestar a Ian Subiabre. A los pocos días, los dos equipos se enfrentaron en Victoria y el juvenil estuvo entre los suplentes pero no ingresó.

Desde que llegó a la Lepra mendocina, Salas jugó siete partidos, cinco como titular, y aún no convirtió goles. El equipo que dirige Alfredo Berti es líder de la tabla anual junto a Argentinos Juniors.

El delantero se fue molesto con la dirigencia de River luego de no ser tenido en cuenta e integrar el grupo de jugadores que fue apartado del plantel. «Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así», expresó al respecto.

En ese acuerdo no escrito, se definió que si Independiente de Mendoza utiliza al delantero, deberá pagarle a River 500 mil dólares.

El Millonario recibirá a Independiente Rivadavia el domingo a las 19:15 en el Monumental por la fecha 8 del Clausura de la Liga Profesional. Será el debut como local de Leonardo Ponzio como DT.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará el próximo domingo?
River recibirá a Independiente Rivadavia en el Monumental.

¿Quién es el jugador que podría reencontrarse con River?
El jugador es Maximiliano Salas, que está a préstamo en Independiente Rivadavia.

¿Cuál es la situación contractual de Salas?
No hay cláusula escrita que le impida jugar contra River, aunque hay un acuerdo de palabra entre clubes.

¿Qué otros acuerdos similares ha hecho River?
River hizo un acuerdo similar con Tigre al prestar a Ian Subiabre.

¿A qué hora y cuándo será el partido?
El partido se jugará el domingo a las 19:15 en el Monumental.

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