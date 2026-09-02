Matías Galarza Fonda se despide de River y se une al Inter Miami

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El mediocampista Matías Galarza Fonda ha decidido dejar River luego de recibir múltiples sondeos en los últimos meses, siendo finalmente el Inter Miami estadounidense el club que lo incorporará.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista se sumará al equipo como compañero del astro Lionel Messi, en un préstamo por un año, con una opción de compra por objetivos fijada en tres millones de euros por el 50% de su ficha.

Este movimiento se da en un contexto en el que el jugador no contaba con la confianza del cuerpo técnico, alternando entre entrenamientos en el predio de Cantilo y regresos a su Paraguay. Así, dejará al "Millonario" en condición de cedido por segunda vez en apenas un año desde su llegada a la institución del barrio porteño de Núñez.

Con una relación deteriorada con la dirigencia de River, que no se vio reparada ni siquiera por su destacada actuación en la Selección paraguaya bajo el mando de Gustavo Alfaro, Matías Galarza Fonda se encontraba entrenando de forma diferenciada del resto del plantel y logró acordar su salida del club.

Durante este tiempo, recibió varios sondeos, incluso de equipos europeos, pero fue el Inter Miami quien presentó una oferta que satisfizo las expectativas y se quedará con el pase del futbolista en calidad de préstamo por un año.

La operación incluye una opción de compra que se convertirá en obligación si el paraguayo cumple un objetivo: jugar el 66% de los partidos del equipo durante su cesión.

Además, se ha establecido un monto de tres millones de dólares por el 50% del pase, marcando así la segunda salida del mediocampista de la institución riverplatense en poco más de un año, ya que en marzo había sido cedido al Atlanta United, también de Estados Unidos.

Formado en las inferiores de Olimpia, el futbolista de 24 años había estado cerca de regresar a su club de origen mientras entrenaba en Paraguay. Su trayectoria ha estado marcada por su paso por equipos fuera de su país, incluyendo Vasco da Gama y Coritiba en Brasil, hasta llegar a Talleres de Córdoba, donde mostró su mejor versión entre 2023 y 2025.

Su breve y complicada etapa en River se limitó a solo ocho meses, tiempo en el que participó en 14 partidos, siendo utilizado en diferentes posiciones del mediocampo, pero sin poder cumplir con las expectativas de los hinchas locales.