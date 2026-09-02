Milei lanzó un fuerte mensaje electoral: "Si no ganamos, estamos decidiendo suicidarnos"

Javier Milei cerró este miércoles el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton de Retiro, con una fuerte defensa de su modelo económico y un mensaje directo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El Presidente aseguró que su Gobierno no modificará las políticas fiscal y monetaria para favorecer sus chances electorales y lanzó una dura advertencia sobre el resultado de los comicios.

“Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, afirmó Milei.

Milei descartó flexibilizar el rumbo económico

El mandatario sostuvo que algunos sectores plantean cambios en las políticas económicas ante la proximidad de las elecciones, pero rechazó esa posibilidad.

“Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal y la respuesta es: no vamos a hacer eso”, aseguró.

En ese sentido, remarcó: “El resultado fiscal no se negocia” y agregó que tampoco modificará la política monetaria porque su objetivo es continuar hasta “terminar de derrotar la inflación”.

Milei sostuvo además que su Gobierno propone un escenario con “riesgo” e “incertidumbre”, pero consideró que las políticas aplicadas son necesarias para transformar la economía.

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“Al populismo no se le gana haciendo populismo”

El Presidente defendió la continuidad de su programa económico incluso en un contexto electoral y afirmó que no pretende modificar sus políticas para obtener votos.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo”, sostuvo.

Milei planteó que las “buenas políticas no se negocian” y que serán los argentinos quienes deberán decidir en las urnas si quieren continuar con la transformación impulsada por su Gobierno o regresar a modelos anteriores.

“Lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos”, afirmó.

También sostuvo que las próximas elecciones ofrecerán, según su visión, un escenario en el que los candidatos podrán contrastar sus ideas y resultados.

“Por primera vez los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados”, expresó.

Un llamado a “abrazar las ideas de la libertad”

Durante su exposición, Milei señaló que uno de los principales desafíos de su gestión es convencer a la sociedad de adoptar las ideas que defiende su espacio político.

“El desafío que más trabajo demanda es convencer a la sociedad de ser libre”, afirmó. Y agregó: “Parece mentira, pero la parte más difícil es abrazar las ideas de la libertad”.

El mandatario también aseguró que su Gobierno no resignará sus principios y reiteró su defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada.

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Críticas a la oposición y a los medios

Milei dijo confiar en el electorado y cuestionó a quienes, según su visión, intentan ocultar los resultados de su gestión.

“Confío en los argentinos: no puede ser que un conjunto de mentirosos tapen el sol con un dedo”, sostuvo.

En otro tramo, diferenció la situación social actual de lo que consideró una evolución positiva de la economía y afirmó que “la foto” puede no ser buena, pero que “la película” es “la mejor de la historia”.

Incluso ironizó con el reconocimiento que, según dijo, habría recibido si esos resultados hubieran sido alcanzados por el peronismo: “¿Se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo?”.

Una apuesta por el giro liberal en la región

Al comienzo de su discurso, Milei también destacó el avance de gobiernos liberales en distintos países de la región.

El Presidente aseguró que ya hay “muchas” naciones “pintadas de azul”, en referencia a administraciones de orientación liberal, frente al “rojo” que atribuyó a gobiernos de izquierda.

Además, al referirse a las elecciones presidenciales de Brasil, expresó su expectativa de que el resultado de octubre permita sumar otro país a ese espacio político.

“Si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región, probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente”, afirmó.