Santa Fe ante el desafío del comercio exterior: "Puede dar buenas noticias"
Con un balance "muy positivo", la secretaria de Comercio Exterior de la provincia, Georgina Losada, destacó en Cadena 3 Rosario el crecimiento y la consolidación del Santa Fe Business Forum.
02/09/2026 | 18:56Redacción Cadena 3
FOTO: Georgina Losada, secretaria de Comercio santafesina, en el Estudio Federal de Cadena 3.
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Audio. La funcionaria encargada del Santa Fe Business Forum habló en Cadena 3 desde el evento.
Santa Fe Business Forum
Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe y organizadora del encuentro, realizó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario un primer balance de la tercera edición y señaló que los indicadores iniciales son positivos, aunque todavía no permiten medir el resultado económico de las negociaciones.
“La verdad que muy positivo, todos los indicadores. Uno hace esto año a año porque ve la métrica del año anterior y cómo se fueron dando las cosas y si se va superando, y es lo que venimos notando”, sostuvo desde el Estudio Federal Sancor Seguros.
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La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe y organizadora del Santa Fe Business Forum, Georgina Lozada, destacó el balance positivo de la tercera edición del encuentro. pic.twitter.com/73WsvjzdNC
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La ronda de negocios constituye el principal eje de la actividad. Los compradores mantienen reuniones previamente coordinadas con empresas de distintos sectores, entre los que se destacan alimentos, nutrición animal y otros productos de origen agropecuario. “250 compradores de 50 países de destino vinieron a buscar a Santa Fe principalmente, pero negociando con casi 1.100 empresas de 7 provincias”, explicó Losada.
La funcionaria también señaló que parte de los visitantes recorrerá distintos puntos de la provincia. Este año se incorporaron actividades en la ciudad de Santa Fe y está previsto el traslado de compradores hacia Reconquista, donde, según indicó, los dos vuelos programados se encuentran completos.
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Además de la producción agroindustrial, el encuentro incluye un espacio destinado a inversiones y economía del conocimiento, con la participación de 44 fondos y vehículos de inversión. En este caso, la propuesta apunta a vincular proyectos tecnológicos con empresas de otros sectores productivos.
Uno de los resultados mencionados corresponde a una empresa de la ciudad de Santa Fe que había participado de la primera edición del foro y que, tras mantener el contacto generado entonces con un comprador estadounidense, concretó recientemente una exportación de productos de nutrición animal.
“Yo no me animaba, nunca había vendido al exterior”, le transmitió el empresario, según relató la funcionaria. La operación, de acuerdo con su testimonio, ya comenzó a despacharse desde el puerto de Rosario.
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Losada también se refirió al vínculo con el Gobierno nacional y a las condiciones actuales para operar en comercio exterior. “La verdad que es excelente el vínculo que tenemos. Hay que tenerlo obligadamente”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la simplificación de los trámites y la reducción de restricciones pueden favorecer a las empresas exportadoras. Como ejemplo, recordó el caso de una firma de Rafaela que había tenido dificultades para importar una materia prima desde Alemania y que, según relató, llegó a poner en riesgo la continuidad laboral de unas 70 familias.
Entrevista de Lucas Correa.
Lectura rápida
¿Quién realizó el balance de la tercera edición?
Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe.
¿Qué indicadores se mencionan?
Los indicadores iniciales son positivos, aunque no permiten medir el resultado económico de las negociaciones.
¿Cuántos compradores participaron?
250 compradores de 50 países de destino vinieron a buscar a Santa Fe.
¿Qué se destacó en el encuentro?
Se destacó la producción agroindustrial y un espacio para inversiones y economía del conocimiento.
¿Qué problema se mencionó sobre el comercio exterior?
Las dificultades para importar materia prima desde Alemania que afectaron a una firma de Rafaela.