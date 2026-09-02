Luchi Patrone aclara su postura en la controversia entre Sasha y Lío Ferro

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La ex participante de Gran Hermano Luchi Patrone se pronunció sobre el chiste que generó controversia en el programa de streaming Solo Por Hoy, donde también participa Lío Ferro. El comentario ofensivo sobre Sasha Ferro, hermana de Lío, provocó un fuerte rechazo en redes sociales, y Patrone aseguró que el fragmento viralizado "está fuera de contexto".

La situación se desató cuando Martín Salwe hizo un comentario inapropiado durante una ronda de chistes, en la que también estaban Julián Serrano, Lauty Gram y la propia Patrone. El video que capturó las risas del grupo llevó a Sasha a reaccionar de inmediato, cuestionando el programa y amenazando con exponer a los participantes. Como resultado, el clip fue eliminado de las redes sociales del ciclo.

En respuesta a las críticas por su risa, Luchi utilizó sus redes sociales para explicar su postura. "Voy a hablar sobre el video que se viralizó sobre la ronda de chistes. La verdad, primero que nada quiero pedir disculpas sobre la situación que vieron en el clip", comenzó. La joven aclaró que su intención no era ofender a Sasha. "Yo simplemente me reí del chiste que me pareció fuerte y me reí solamente por eso; en ningún momento en mi mente pasó por la cabeza estar denigrando a una mujer", enfatizó.

Patrone fue firme al rechazar cualquier interpretación que relacionara su risa con un intento de humillación: "Jamás y nunca en mi vida rebajaría a otra mujer, y nunca el chiste fue destinado a eso, porque no lo hubiese permitido". Para contextualizar su reacción, recordó que la dinámica del programa incluía bromas sobre diversos temas. "Era una ronda de chistes en los cuales también los chicos habían hecho comentarios sobre otras cosas y nos reíamos de eso. Está fuera de contexto", subrayó.

Asimismo, dirigió críticas hacia quienes cuestionaron su conducta, recordando experiencias personales donde se sintió expuesta sin consideración por su bienestar: "Me tildaron de cornuda sin haberme dicho nada a mí". Patrone expresó su frustración con quienes, a su entender, se apresuraron a defender a otras mujeres sin consultarla: "Todas salen a hablar, a 'defender', pero ninguna vino a mí y me dijo 'Luchi, mirá esto' y me dieron pruebas. Todos opinaron sin saber cómo me podía haber sentido yo".

Finalmente, hizo un llamado a evitar que las discusiones públicas se conviertan en ataques: "Antes de defender a una mujer, tengan en cuenta no querer bajar a otra".

Por su parte, Lío Ferro también se pronunció sobre la controversia: "Quiero aclarar algo del recorte que está circulando porque involucra a Sasha. No sabía que iban a hacer ese chiste, me agarró completamente de sorpresa y no participé de él. De hecho, cuando terminó el programa, hablé con mis compañeros, porque les dije que a mí tampoco me había gustado". Lío afirmó que, a pesar de sus diferencias, Sasha sigue siendo su hermana y que no celebraría comentarios que la lastimen.

Sasha, sin embargo, cuestionó las disculpas de Lío, afirmando que no le cree: "Ahora pide disculpas porque se está haciendo viral y los están bardeando".