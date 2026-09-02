Le robaron la camioneta que había comprado para poder trabajar y pagar las terapias de su hija

FOTO: La camioneta que le robaron al fletero en Córdoba.

Gonzalo Ludueña, un fletero de Córdoba, enfrenta una difícil situación tras el robo de su camioneta, que adquirió hace apenas un mes para trabajar, mantener a su familia y pagar las terapias de su hija con discapacidad.

El hecho ocurrió en barrio Cofico, cuando estacionó su vehículo sobre Jerónimo Luis de Cabrera, entró a un local y, en menos de diez minutos, salió y ya no encontró la camioneta.

"Soy fletero, hago flete en el mercado y justo me tocaba el último cliente. Entré y cuando salí la camioneta no estaba más", relató Gonzalo en diálogo con Cadena 3.

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La camioneta representa su única herramienta de trabajo y es crucial para llevar a su hija a terapias. "Yo no recibo ayuda de nadie. Era luchar día a día, todos los días", agregó Gonzalo.

Su hija, que tiene trisomía 21, requiere terapias constantes. "Con eso la podía llevar a la terapia", señaló Gonzalo, quien expresó su desesperación.

El robo de la camioneta no solo afecta su capacidad de trabajo, sino también la atención que puede brindar a su hija. Gonzalo pide ayuda a la comunidad para recuperar su vehículo, que describe como una Ford F100 azul metalizado con guardas grises en la puerta y un habitáculo de madera en la caja.

Los interesados en ayudar a Gonzalo pueden comunicarse al 351-353-0495.

Informe de Jorge Mercado.