Le robaron la camioneta que había comprado para poder trabajar y pagar las terapias de su hija
Gonzalo Ludueña, que habló con Cadena 3, pide ayuda para poder encontrar su vehículo y así volver a trabajar.
02/09/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: La camioneta que le robaron al fletero en Córdoba.
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Audio. Le robaron la camioneta que había comprado para poder trabajar y pagar las terapias de su hija
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Gonzalo Ludueña, un fletero de Córdoba, enfrenta una difícil situación tras el robo de su camioneta, que adquirió hace apenas un mes para trabajar, mantener a su familia y pagar las terapias de su hija con discapacidad.
El hecho ocurrió en barrio Cofico, cuando estacionó su vehículo sobre Jerónimo Luis de Cabrera, entró a un local y, en menos de diez minutos, salió y ya no encontró la camioneta.
"Soy fletero, hago flete en el mercado y justo me tocaba el último cliente. Entré y cuando salí la camioneta no estaba más", relató Gonzalo en diálogo con Cadena 3.
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La camioneta representa su única herramienta de trabajo y es crucial para llevar a su hija a terapias. "Yo no recibo ayuda de nadie. Era luchar día a día, todos los días", agregó Gonzalo.
Su hija, que tiene trisomía 21, requiere terapias constantes. "Con eso la podía llevar a la terapia", señaló Gonzalo, quien expresó su desesperación.
El robo de la camioneta no solo afecta su capacidad de trabajo, sino también la atención que puede brindar a su hija. Gonzalo pide ayuda a la comunidad para recuperar su vehículo, que describe como una Ford F100 azul metalizado con guardas grises en la puerta y un habitáculo de madera en la caja.
Los interesados en ayudar a Gonzalo pueden comunicarse al 351-353-0495.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Quién es la persona afectada por el robo?
Gonzalo Luduña, un fletero de Córdoba.
¿Qué fue robado?
Una camioneta que Gonzalo adquirió hace un mes.
¿Dónde ocurrió el robo?
En barrio Cofico, sobre Jerónimo Luis de Cabrera.
¿Por qué es importante la camioneta para Gonzalo?
Es su única herramienta de trabajo y necesaria para llevar a su hija a terapias.
¿Cómo puede ayudar la comunidad a Gonzalo?
Comunicándose al 351-353-0495 para ofrecer asistencia en la recuperación de su vehículo.