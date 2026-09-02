Descubren que el Alzheimer deja huellas en el cerebro antes de que aparezcan las placas

Un reciente estudio reveló que los cambios en el cerebro asociados con el Alzheimer pueden comenzar más de siete años antes de lo que se creía, antes de que las placas amiloides sean detectables por los escáneres PET actuales. La investigación, liderada por científicos del Departamento de Psicología de la Universidad de Oslo, se publicó en Nature Neuroscience.

El estudio sugirió que el método estándar actual para la imagenología del Alzheimer (PET de amiloide) podría no ser lo suficientemente sensible para captar algunos de los primeros cambios cerebrales relacionados con la enfermedad. Estos cambios incluyen procesos vinculados a la acumulación de placas amiloides. Los investigadores identificaron alteraciones estructurales en el cerebro al menos siete años antes de que las placas se volvieran visibles en los escáneres.

"Descubrimos que los cambios estructurales en el cerebro ocurren muchos años antes de que se vean altos niveles de placas en los escáneres PET, que es el escáner utilizado actualmente para identificar los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer", afirmó James Michael Roe, quien fue investigador postdoctoral en el Centro para Cambios en el Cerebro y Cognición a lo Largo de la Vida (LCBC) de la Universidad de Oslo. Actualmente, Roe es Líder Científico Internacional en Cercare Medical y fue el principal investigador del estudio mientras trabajaba en el LCBC.

Cambios Cerebrales Tempranos Podrían Mejorar la Detección

Según Roe, los resultados sugieren que los procesos relacionados con la enfermedad podrían estar desarrollándose en el cerebro mucho antes de que sean visibles con los métodos de imagen más sensibles de hoy. "Encontramos la señal más temprana detectada hasta la fecha en los escáneres cerebrales, lo que podría ser útil para rastrear la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas y podría ayudar en una detección más temprana", agregó.

Para descubrir estos cambios tempranos, los investigadores siguieron a individuos sanos que se sometieron a escáneres cerebrales (MRI) de manera regular durante casi 20 años. Este amplio periodo de datos de imagen permitió al equipo determinar cuándo las placas comenzaron a ser detectables y qué participantes eventualmente las desarrollaron.

Los investigadores luego analizaron los escáneres de MRI recogidos durante la década anterior. Compararon los cambios en la estructura cerebral entre las personas que más tarde mostraron placas y los cambios observados en aquellos que no las desarrollaron.

"El aspecto más innovador de este estudio es que encontramos cambios estructurales en el cerebro muchos años antes de que se evidencien las primeras señales de acumulación de placas, que se considera el primer signo de la enfermedad de Alzheimer", destacó Anders Martin Fjell, profesor del Departamento de Psicología y jefe del LCBC.

Fjell mencionó que el Alzheimer sigue siendo extremadamente difícil de tratar, en parte porque está estrechamente relacionado con el envejecimiento y probablemente influenciado por varios factores biológicos diferentes.

"Estos hallazgos sugieren que existen cambios cerebrales que preceden a las primeras señales detectables de acumulación de placas, lo que se considera la fase más temprana de la enfermedad y ocurre muchos años antes de que comiencen a aparecer los síntomas cognitivos", añadió.

Fjell propuso dos posibles explicaciones para lo que los investigadores observaron:

1. Procesos dañinos que contribuyen a la acumulación de placas o que resultan de ella podrían ya estar activos en el cerebro, aunque las placas en sí no sean detectables mediante escaneo.

2. Otros procesos biológicos podrían estar causando cambios en el cerebro incluso antes de que las placas amiloides comiencen a acumularse.

Implicaciones Potenciales para Tratamientos de Alzheimer

La segunda posibilidad podría ser particularmente importante para el desarrollo de futuras terapias para el Alzheimer. Si los cambios cerebrales comienzan a través de mecanismos que son independientes de la acumulación de placas amiloides, los investigadores podrían necesitar seguir explorando tratamientos que apunten a otros procesos biológicos.

"Si esto es cierto, sugiere que es importante seguir desarrollando medicamentos que apunten a procesos diferentes a la acumulación de placas amiloides. Pero necesitamos más investigación sobre esto", concluyó Anders Martin Fjell.