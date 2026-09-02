FOTO: Transformación del Bajo de San Isidro: de boliche a espacio recreativo para niños y familias

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – La ex discoteca "Brandy", que durante años generó denuncias por ruidos, peleas y descontrol en el Bajo de San Isidro, fue reconvertida en un salón de juegos y recreación infantil tras su clausura definitiva en 2024.

El establecimiento, ubicado en Roque Sáenz Peña 1156, pasó de estar vinculado a la actividad nocturna a funcionar como un espacio destinado a las familias, con juegos, celebraciones y propuestas para chicos.

La transformación fue realizada por nuevos inversores privados y contó con el acompañamiento del Municipio de San Isidro para completar los procesos administrativos necesarios para su funcionamiento, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Acá funcionaba un boliche clandestino que era un problema diario para todo el barrio. Todo lo contrario a la ciudad ordenada que queremos construir. Queremos un San Isidro donde los vecinos puedan vivir tranquilos, disfrutar de sus barrios y recuperar espacios para las familias", señaló el intendente Ramón Lanús tras visitar el lugar.

El jefe comunal recordó además la decisión adoptada por su administración sobre el establecimiento: "Por eso, apenas asumimos, actuamos con firmeza y clausuramos el lugar".

"Pero el trabajo no terminó ahí: el verdadero logro es que nos pusimos a disposición de un privado que vio la oportunidad de hacer algo totalmente distinto, un espacio de juego para chicos. Nosotros simplificamos los procesos para que esa inversión se quede en San Isidro. Eso es hacerse cargo: transformar un problema en una solución para las familias", agregó Lanús.

La apertura del espacio infantil se produjo luego de un historial de quejas vinculadas con ruidos molestos, peleas en la vía pública, destrozos y situaciones de descontrol que afectaban a los vecinos de la zona.

La Municipalidad clausuró definitivamente el establecimiento nocturno en 2024 al confirmar que funcionaba sistemáticamente fuera de los horarios permitidos y sin una habilitación legítima.

Tras el cierre, la transformación edilicia y la puesta en valor del inmueble quedaron exclusivamente a cargo de los nuevos inversores, quienes eligieron desarrollar allí un emprendimiento orientado al público familiar.

Desde el sector privado destacaron el acompañamiento municipal para destrabar los trámites y concretar la apertura bajo normas de seguridad.

El proceso administrativo estuvo coordinado por la Agencia de Control Municipal, a través del área de Habilitaciones, que agilizó el expediente técnico y realizó las inspecciones correspondientes para garantizar las condiciones de seguridad del nuevo espacio antes de su apertura formal.

Con la finalización de esos trámites, el predio de Roque Sáenz Peña 1156 dejó atrás su vinculación con la actividad nocturna y pasó a integrarse al desarrollo comercial diurno y familiar del Bajo de San Isidro.