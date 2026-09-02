Un utilitario se despistó y volcó en la autopista Córdoba-Rosario: un muerto y dos heridos

FOTO: Un utilitario despistó y volcó en la autopista Córdoba-Rosario.

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Una persona murió este miércoles luego de un fuerte accidente ocurrido sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 621, en jurisdicción de Oncativo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 13:45, cuando un vehículo utilitario despistó y posteriormente volcó por causas que son materia de investigación.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oncativo, que trabajaron junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Oliva.

Tres personas viajaban en el utilitario

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo, en el vehículo se trasladaban tres personas mayores de edad: un hombre y dos mujeres.

Dos de los ocupantes fueron asistidos y trasladados por ambulancias del servicio de emergencias Vittal y del Hospital Municipal San Isidro hacia el nosocomio de Oncativo.

El tercer ocupante fue trasladado por una ambulancia de la Municipalidad de Oliva hacia el Hospital Zonal.

Uno de los heridos murió en el hospital

Uno de los ocupantes había sido derivado en estado grave y posteriormente se constató su fallecimiento al arribar al hospital de Oncativo.

Hasta el momento no fueron informadas las identidades de las personas involucradas ni se precisaron las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Caminera y personal del Corredor Vial.